Isola dei Famosi, i vertici della rete Mediaset non si arrendono: dopo il clamoroso flop vogliono ancora lei

Si va verso una inaspettata conferma al timone della prossima edizione dell’Isola dei Famosi: torna lei dopo il flop.

L’ultima edizione andata in onda dell’Isola dei Famosi non è stata un grande successo per la rete televisiva Mediaset. Il reality è stato rivisto, sia alla conduzione che nel cast, ma non sono arrivati i risultati sperati.

Il cambio della guarda al timone con l’addio di Ilary Blasi e l’arrivo di Vladimir Luxuria non è servito a far lievitare gli ascolti e adesso gli autori sono alla ricerca di una nuova soluzione.

In tal senso arrivano le prime indiscrezioni con la conferma di una nuova edizione del reality, sempre in primavera e ancora in prima serata su Canale 5.

Come accaduto lo scorso anno potrebbe quindi esserci un nuovo cambio alla guida del reality con un ritorno del tutto inaspettato.

Rivoluzione a Mediaset

Al momento a farla da padrone è ancora il Grande Fratello, in onda con un doppio appuntamento settimanale. In questo mese di novembre da registrare due appuntamenti al sabato sera ed uno infrasettimanale. In tal senso ci sono stati dei cambiamenti e altri ci saranno nel corso delle prossime settimane e tutto questo per alcune novità del palinsesto. Una di queste riguarda un reality che non ha ottenuto il successo sperato.

Stiamo parlando de La Talpa che ha fatto il suo ritorno su Canale 5 in prima serata. Il reality, in onda il lunedì sera, non ha raccolto il successo sperato e quindi andrà in onda una sola nuova puntata lunedì 25 novembre per poi chiudere del tutto. La padrona di casa di questo reality è stato un vero e proprio esperimento in quanto i vertici hanno scelto Diletta Leotta. Non un buon risultato per lei che però in primavera potrebbe tornare.

Nuova occasione per la Leotta ma non è finita qui

Secondo alcune recenti indiscrezioni rivelate dal giornalista Gabriele Parpiglia, in primavera potrebbe tornare Diletta Leotta. La nota giornalista sportiva potrebbe accettare il ruolo di padrona di casa della prossima edizione dell’Isola dei Famosi. Con lei dovrebbe esserci anche il ritorno di Vladimir Luxuria ma non nel ruolo di conduttrice bensì in quello originario ossia di opinionista.

Non è però finita qui perché secondo le informazioni ricevute dal giornalista, potrebbe esserci un terzo colpo di scena. Nel cast di concorrenti potremmo infatti ritrovare il portiere Loris Karius, marito proprio della Leotta e padre della piccola Aria. Conferma invece per il giornalista Dario Maltese nel ruolo di opinionista. Tante novità, tanti colpi di scena che i vertici Mediaset avrebbero già approvato ma si attendono le firme sui contratti.