Simona Ventura, dopo tanti anni viene fuori una scomoda verità: il flirt che ha messo fine al suo matrimonio con Bettarini

Dopo tanti anni viene fuori il flirt che ha contribuito alla fine del matrimonio tra Simona Ventura e Stefano Bettarini.

Solo alcuni mesi fa Simona Ventura ha finalmente coronato il suo sogno e si è unita in matrimonio con lo storico compagno Giovanni Terzi.

Un matrimoni atteso anche perché più volte i due sono stati sul punto di fare questo passo, salvo poi dover tornare indietro per cause di forza maggiore.

Nonostante questo legame così importante, il passato della conduttrice continua ad infiammare il gossip. Questo anche perché di recente un volto noto ha fatto una rivelazione a sorpresa sulla Ventura ed il suo precedente matrimonio.

L’addio di Simona e Bettarini

Nel passato della Ventura vi è infatti un altro legame molto importante e si tratta del suo matrimonio con l’ex calciatore Stefano Bettarini. Un rapporto che le ha regalato grandi gioie in quanto i due hanno avuto anche dei figli ossia Nicolò e Giacomo. La loro unione felice però si è rotta quando nel 2008 hanno ufficializzato il loro divorzio.

Più volte questo argomento è tornato al centro del gossip e questo perché Bettarini ha sempre parlato della separazione come la conseguenza di un tradimento da parte della Ventura, scoperto grazie ad un investigatore privato. Sulla scelta di prendere strade diverse da parte dei due però di recente sarebbe emersa una nuova versione. Questa volta si tratta di un volto noto della televisione, ma da tempo lontano dalle scene, che ha parlato di un flirt speciale.

Simona Ventura, il tradimento scoperto all’improvviso

Di recente la conduttrice Caterina Balivo ha aperto le porte dello studio di La volta Buona ad una showgirl in passato amatissima dal pubblico. Stiamo parlano di Alessia Fabiani, oggi mamma di due splendide bambine. In passato il suo nome è stato più volte accostato proprio a Stefano Bettarini ma i due non hanno mai affrontato l’argomento o chiarito la situazione tra di loro.

Le cose però sono cambiate e, come riporta il Corriere.it, la stessa Fabiani ha ammesso: “Con Bettarini fu il flirt di una notte”. Nel 2001, quindi nel pieno di un matrimonio felice tra la conduttrice e l’ex calciatore, ci sarebbe quindi stato questo presunto tradimento. Una versione dei fatti quindi diversa da quella che tutti conoscevano e che dopo anni potrebbe riaprire una questione spinosa e dolorosa.