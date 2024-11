Silvia Toffanin, quale titolo di studi ha conseguito prima del successo? La scoperta vi lascerà del tutto spiazzati

Sapete quale titolo di studi ha acquisito la conduttrice Silvia Toffanin prima del successo in televisione? Cosa viene fuori.

Silvia Toffanin è da qualche anno ormai un appuntamento settimanale per il pubblico di Canale 5 in quanto padrona di casa del talk Verissimo.

Il format, da circa due edizioni promosso ad un doppio appuntamento settimanale, accoglie nello studio volti noti pronti a raccontarsi e svelare anche i loro più oscuri segreti.

Come sempre Silvia è lì ad accoglierli e i suoi modi cortesi ma mai esagerati sono un tratto che le ha permesso di conquistare tutti, pubblico compreso. Sono sempre di più gli spettatori che la seguono e che voglio conoscerla, anche nel suo privato.

La vita privata di Silvia Toffanin

La vita privata della Toffanin è da sempre al centro dell’attenzione e questo perché al suo fianco vi è un volto noto ed importante. La conduttrice è infatti legata sentimentalmente a Pier Silvio Berlusconi ed i due sono anche genitori. Un legame da sempre al centro della cronaca rosa e questo perché dopo tanto tempo non si parla mai di matrimonio. Ma Silvia non ne sente il bisogno anche perché si sente già realizzata.

Nel privato ha una famiglia che si mostra sempre molto unita, a partire da quella di origine. Inoltre il lavoro procede a gonfie vele: dopo gli inizi come Letterina, adesso è una padrona di casa affermata. E queste non sono le sole vittorie della sua vita perché la Toffanin è da sempre molto concreta e lo conferma anche la sua decisione di portare a termine gli studi nonostante fosse già nel pieno del suo successo.

Gli studi della Toffanin

La Toffanin ha infatti conseguito la laurea nel 2007, qualche anno prima di diventare mamma. La conduttrice si è laureata in Lingue Straniere presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore di Roma. Il tema della sua tesi era legato ai telefilm americani per adolescenti ed suo relatore è stato il giornalista e critico Aldo Grasso. Non è finita qui perché alcuni anni dopo la Toffanin poi ha deciso anche di prendere il tesserino da giornalista professionista.

Questa seconda specializzazione è arrivata in linea con la sua carriera televisiva e quindi con il lavoro che sta portando avanti da diversi anni. Una buona preparazione quindi per lei che ha deciso di fare della televisione il suo mondo e sono in arrivo senza dubbio grandi soddisfazioni. La Toffanin è infatti ormai l’erede designata di Maria De Filippi in casa Mediaset.