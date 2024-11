Ivan Zazzaroni, non immaginerete mai chi ha conquistato il cuore del giudice di Ballando: la vediamo in tv tutti i giorni

Nel cuore di Ivan Zazzaroni vi è una donna molto speciale ed anche famosa: la vediamo quasi ogni giorno in tv.

La carriera lavorativa di Ivan Zazzaroni è nota al grande pubblico che sembra apprezzare particolarmente il suo ruolo di giurato nel cast dello show di Rai 1 dal titolo Ballando con le Stelle.

Meno invece si conosce della sua vita privata ma anche questa è stata costellata di colpi di scena tra divorzi e nuovi amori.

In particolare, il giudice e giornalista in questo momento è legato sentimentalmente ad un altro volto noto della televisione italiana che il pubblico è abituato a vedere quasi tutti i giorni in onda. Si tratta di una donna famosa soprattutto tra i telespettatori della concorrenza.

Ivan Zazzaroni, i suoi grandi amori

Il giornalista Ivan Zazzaroni ha un grande amore alle sue spalle e si tratta di Cristina Canali. Una lunga storia d’amore che ha regalato alla coppia una grande gioia nel 1990 ossia la nascita del loro unico figlioGian Maria. La loro relazione ha però visto prima una crisi e poi la fine nel corso degli anni 2000 con i due che hanno quindi scelto la strada del divorzio.

Alcuni anni più tardi però l’amore ha fatto il suo ritorno nella vita del giornalista e questa volta si tratta di una sua collega. Zazzaroni è infatti legato sentimentalmente dal 2007 con una collega e soprattutto storico volto del telegiornale di casa Mediaset ossia Monica Gasperini. Un nuovo amore che ha cambiato la vita di entrambi ma vediamo cosa viene fuori.

L’amore di Monica e Ivan

Monica Gasperini ha una lunga carriera alle sue spalle e negli anni ha messo a segno tutta una serie di successi. Questo fino al ruolo che occupa adesso in quanto volto amatissimo di Studio Aperto, telegiornale di Italia 1 e di casa Mediaset. Se dal punto di vista lavorativo ci sono sempre stati momenti felici, nel suo privato vi sono stati momenti difficili come la scomparsa prematura del marito Alberto D’Aguanno.

Una scomparsa difficile da superare ma nel 2007 ha appunto fatto il suo arrivo Zazzaroni che in qualche modo ha colmato quel vuoto e spazzato via il dolore. I due non si sono mai lasciati ed il loro rapporto non ha a quanto pare mai vissuto una vera e propria crisi. Inoltre i due da diverso tempo vivono anche insieme ed hanno preso una casa che permette loro di godersi al meglio la famiglia allargata.