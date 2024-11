Alessandro Borghese, altro che pasta o polpette: quello che mangia vi lascerà senza parole | Per qualcuno è disgustoso

Chi non conosce Alessandro Borghese ma sapete cosa ama mangiare? Un piatto che per qualcuno è davvero disgustoso.

Nel corso degli ultimi anni si è sviluppata sempre di più la passione per la cucina. Per questo motivo la televisione italiana ha visto un successo di format dedicati a questo argomento e non solo. Anche gli chef si sono fatti strada ed hanno lasciato la cucina per lanciarsi nel mondo della televisione.

Alcuni sono diventati dei personaggi di grande fama e basti pensare a Carlo Cracco oppure ad Antonino Cannavacciuolo, protagonisti di Masterchef e non solo. C’è però un altro chef che si è fatto strada, prima in cucina e poi sul piccolo schermo.

Stiamo parlando di Alessandro Borghese che si è raccontato in una recente intervista ed ha rivelato anche un retroscena curioso sulle sue abitudini.

Chi è Alessandro Borghese

Tutti conoscono Alessandro Borghese. C’è chi lo conosce perché figlio di Barbara Bouchet oppure perché ospite spesso del suo ristornate. E poi c’è chi si è affezionato a lui in quanto padrone di casa di uno dei programmi più amati ossia la sfida di 4 Ristoranti. Un volto noto che di recente ha fatto il punto sul suo lavoro e sul suo privato durante una sua ospitata nello studio di Donne sull’orlo di una crisi di nervi, condotto da Piero Chiambretti ed in onda su Rai 3.

Nel corso del suo intervento ha parlato del rapporto con sua madre, di come a scuola si sia ritrovato spesso a dover affrontare ragazzi che parlavano del lavoro della Bouchet. Inoltre ha parlato della passione per la cucina e quindi del suo lavoro. Infine si è soffermato anche su quello che lui ama mangiare ed ha fatto una rivelazione inaspettata.

Le abitudini di Borghese

Borghese ha parlato di cosa si è soliti portare a tavola in Italia ed in merito ha sottolineato: “Negli ultimi 20 anni non è che abbiamo inventato chissà quali piatti. Ma noi dobbiamo evolverci, la cucina deve evolversi“. Ed in merito a cosa mangiare ha precisato: “Poi due volte alla settimana una cacio e pepe ci sta bene”.

Infine ha commentato un piatto che secondo molti sarà la normalità in futuro visto che oggi è già alla base di alcune farine e stiamo parlando dei grilli. Borghese in merito ha rivelato: “Li mangio e li mangio fritti“. Per qualcuno è un piatto ancora disgustoso e per molti è impensabile doverli mettere a tavola un giorno. La rivelazione di Borghese potrebbe però permettere a qualcuno di rivalutarli.