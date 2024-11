In intimità davanti alle telecamere: scoppia lo scandalo a Mediaset | Il bollente retroscena raccontato dalla protagonista

Scoppia lo scandalo dietro le quinte degli studi Mediaset dopo una rivelazione arrivata in un noto studio televisivo.

In casa Mediaset non si placano le polemiche ed al contrario ogni giorno troviamo un nuovo gossip pronto a trasformarsi in un vero e proprio scandalo.

Un recente episodio ha lasciato senza parole i telespettatori in quanto vede come protagonisti due volti noti della televisione e la loro intimità.

Stando infatti ad alcune recenti rivelazioni della stessa diretta interessata, tra i due ci sarebbe stata dell’intimità anche a favore di telecamera.

Una storia che qualcuno già conosceva e di cui si era già parlato ma proprio di recente è arrivata la conferma ma vediamo quanto accaduto.

Scandalo a Mediaset

La notizia è stata confermata di recente dalla diretta interessata ma già da diversi giorni circolava questa indiscrezione. Due volti noti della televisione e dello spettacolo si sarebbero infatti lasciati andare ad un momento di grande passione. Il luogo però non ha a che vedere con casa loro e quindi un luogo privato in quanto i due si sarebbero infatti amati davanti all’occhio indiscreto delle telecamere.

Lo ha rivelato proprio la protagonista di questa storia nel corso di una sua recente intervista al settimanale Diva e Donna. In merito ha raccontato: “Eravamo vicini all’addio. Abbiamo fatto l’amore in tv e non ci lasciamo più“. Il luogo in cui tutto questo sarebbe avvenuto è la casa del Grande Fratello e sono proprio loro i protagonisti di questa storia.

Una confessione bollente

Queste dichiarazioni hanno infiammato il gossip e sono state una conferma per chi già sapeva qualcosa. Nel corso di un recente appuntamento con il Grande Fratello era stato infatti lo stesso conduttore Alfonso Signorini a parlare di questo episodio con i protagonisti. Stiamo parlando di Enzo Paolo Turchi e Carmen Russo, il primo concorrente ufficiale mentre la seconda ospite per qualche giorno.

I due hanno approfittato di questi giorni insieme h24 per fare il punto sulla crisi matrimoniale che stava affrontando e per poi risolverla. Questo momento di tenerezza davanti alle telecamere, ma mai mandato in onda, avrebbe permesso ai due di ritrovare quella serenità perduta. Stando infatti alle dichiarazioni della ballerina e showgirl, i due avrebbero risolto le loro difficoltà e sarebbero pronti a vivere un nuovo capitolo della loro lunga storia d’amore con la loro piccola Maria.