Gigi D’Alessio, prima l’incontro di lavoro poi la lite furiosa dietro le quinte: la verità sul suo rapporto con il noto conduttore

Il cantante Gigi D’Alessio ha chiarito quali sono i suoi rapporti con il noto conduttore dopo la notizia di una loro furiosa lite.

Chi non conosce Gigi D’Alessio in quanto volto noto della musica napoletana in tutta Italia e nel mondo. Un successo senza limiti di età e lo conferma il suo vasto pubblico che appartiene ormai a diverse generazioni.

Il suo nome però non infiamma solo la musica ma è spesso al centro di numerosi gossip legati alla sua vita privata.

Non parliamo solo della sfera sentimentale che si è rivelata sempre essere molto turbolenta anche perché nella sua vita ci sono stati due grandi amori ed uno lo sta vivendo ancora adesso.

Di recente infatti oltre ad essere diventato padre per la sesta volta, è finito al centro del gossip a causa di una presunta lite furiosa dietro le quinte.

Gigi D’Alessio furioso con lui

Per parlare di questo episodio dobbiamo però fare un passo indietro di un anno e tornare al mese di maggio del 2023 quando presso lo Stadio Diego Armando Maradona di Napoli è andata in scena la festa Scudetto. Un momento attesissimo da tutti i tifosi napoletani che da anni aspettavano ormai di festeggiare questo momento e di certo per loro è stato tutto emozionante.

Una serata di tifo, di grandi emozioni quindi e di spettacolo visto che allo Stadio sono arrivati anche volti napoletani noti per il loro impegno nel mondo del cinema, dello spettacolo e della musica. Tra questi appunto Gigi D’Alessio che si è presentato sul manto verde per celebrare la sua squadra. Un momento felice ma secondo Pipol Tv guastato da qualcosa che sarebbe andato in scena dietro le quinte.

La verità sulla lite

Come ricorda Il Messaggero, secondo le indiscrezioni lanciate dal profilo di gossip in questione, durante la festa Scudetto ci sarebbe stato un confronto particolarmente acceso tra D’Alessio e il conduttore della serata ossia Stefano De Martino. Il motivo? La scaletta delle canzoni scelte e uno degli artisti presenti sul palco. Una storia che ha scatenato il gossip ma lo stesso cantante è poi intervenuto.

Tante voci, tante indiscrezioni che per giorni hanno fatto il giro dei social fino alla decisione dei diretti interessati di chiarire la situazione. I due lo hanno fatto pubblicando l’estratto di una loro videochiamata intenti a cantare una vecchia canzone del noto artista napoletano. Nessuna lite tra i due o quanto meno al momento vi è un clima sereno che rassicura i rispettivi fan.