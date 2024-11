Errore già nella prima puntata: Mediaset, esordio amaro per la conduttrice | Il disastro dopo tanto duro lavoro

Il noto volto di casa Mediaset ha confessato di un madornale errore nel giorno del suo esordio in televisione.

La rete televisiva Mediaset può contare su tutta una serie di volti divenuti noti ed amatissimi dal grande pubblico. Lo confermano i dati di ascolto di alcuni dei format ritenuti di punta.

Un successo che alcuni di loro hanno guadagnato con tanto lavoro e gavetta, al di là di amicizie e conoscenze.

Ne sa qualcosa questa famosa conduttrice, oggi volto amatissimo dal pubblico della rete, che ha confessato come all’inizio non sia stato difficile per lei. Inoltre ha rivelato cosa è accaduto proprio il giorno del suo esordio sul piccolo schermo.

Mediaset, un errore madornale

La conduttrice di cui stiamo parlando è oggi un volto amato dal pubblico di casa Mediaset che ogni fine settimana attende il suo arrivo in onda. Dopo anni di gavetta e di duro lavoro, la conduttrice in questione si è guadagnata un posto di grande onore nel mondo della televisione italiana. Inoltre, secondo alcuni addetti ai lavori, è anche la naturale e degna erede di Maria De Filippi.

Un successo certificato dai numeri che ogni fine settimana segnano un nuovo record e non è finita qui. Di recente è infatti andata in onda in prima serata registrando un dato molto importante. La conduttrice in questione può quindi vantare un certo successo ma all’inizio non è stato semplice ed infatti ha commesso un errore proprio durante il suo primo giorno di lavoro.

Un esordio complicato

La protagonista di questa storia non è altri che la conduttrice Silvia Toffanin, padrona di casa di Verissimo e del format This is me. Oggi è senza dubbio un nome affermato della televisione italiana ma come tutte ha prima dovuto affrontare una gavetta non semplice. Ricordiamo tutti l’esordio come Letterina del format Passaparola ed in merito la conduttrice ha rilasciato alcune dichiarazioni a FqMagazine: “Facevo la modella, ero tornata da Parigi, il mio agente mi parla di un casting: ‘Cercano modelle che sappiano ballare’. Io non so ovviamente ballare ma lui mi tranquillizza”.

Poi l’esordio co un clamoroso errore: “Ci vado, a sorpresa mi prendono e passo l’estate a studiare ballo per imparare qualche passo. Il risultato? Nella prima puntata sono l’unica a sbagliare lo stacchetto“. Un errore che non ha però minato il suo successo televisivo arrivato qualche anno dopo. Un esordio quindi amaro ma che le ha regalato senza dubbio una grande fortuna.