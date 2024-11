Appuntamento dopo la fine del Grande Fratello: “Mi piacerebbe conoscerlo” | Proprio lei ha perso la testa per un gieffino

Un volto noto spera di poter incontrare uno dei gieffini dopo la fine del Grande Fratello: chi sono i protagonisti.

Questa edizione del Grande Fratello non è senza dubbio un successo assoluto in termini di ascolti ma continua a far discutere il pubblico.

Non si smette mai di parlare dei gieffini, sia che si tratti di una nuova storia d’amore, di un tradimento o di una nuova polemica in grado di scatenare il pubblico.

Proprio di recente uno degli attuali concorrenti del noto reality di casa Mediaset è tornato al centro dell’attenzione ma non per qualcosa accaduto in Casa.

I suoi modi di fare ma anche il suo aspetto fisico hanno infatti attirato l’attenzione di un altro volto noto della televisione.

Grande Fratello, si infiamma il gossip

Alcuni degli attuali protagonisti del Grande Fratello sono sempre al centro dell’attenzione. Questo soprattutto in merito a quanto succede nella casa più spiata d’Italia. Ognuno di loro è in grado di mettersi in mostra in qualche modo e scatenare così il gossip. Nella maggior parte dei casi si tratta sempre di qualcosa inerente le dinamiche interne al reality ma qualche volta fa discutere anche il fuori.

In particolare di recente un gieffino è finito al centro del gossip per la dichiarazione rilasciata da un volto noto al pubblico di Mediaset. La ragazza in questione sta infatti seguendo il reality ed è a quanto pare rimasta affascinata da uno dei concorrenti ossia Javier Martinez. La protagonista di questa storia spera di poter incontrare presto il pallavolista argentino.

L’interesse per Javier Martinez

Ex tronista ed ex tentatore, Javier si è fatto conoscere dal pubblico per il suo complicato flirt con Shaila Gatta. Dopo alcuni giorni insieme, l’ex velina lo ha infatti lasciato per Lorenzo Spolverato. Una storia analizzata in casa da tutti i punti di vista ed anche fuori ha diviso e continua ad animare il pubblico. Questo episodio ha permesso al pubblico di conoscere meglio Javier e c’è chi ha perso la testa per lui. Si tratta di Sofia Costantini, protagonista dell’ultima edizione di Temptation Island nel triangolo con Anna ed Alfred.

Durante una sua intervista a Novella 2000, la Costantini ha parlato di Javier: “Bellissimo, ha uno sguardo dolce. Pur vivendo entrambi a Milano non ci siamo mai incontrati. Chissà, magati accadrà dopo il Grande Fratello. Mi piacerebbe conoscerlo“. Un vero e proprio appuntamento per l’ex tentatrice che sembra pronta a tutto pur di incontrarlo nel prossimo futuro.