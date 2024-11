Il Paradiso delle Signore, non c’è pace per Matteo: prima la notizia sconvolgente poi il colpo di scena a sorpresa

Nuova serie di appuntamenti con la soap opera de Il Paradiso delle Signore: le anticipazioni sul futuro di Matteo.

Le ultime puntate andate in onda de Il Paradiso delle Signore hanno preso una brutta piega per il personaggio di Matteo Portelli.

Questi ha fatto il suo arrivo nella scorsa stagione e si è presentato come il fratellastro di Marcello Barbieri. Dopo un inizio difficile, i due hanno creato un legame che tutti pensavano essere forte.

Matteo invece, ricattato da Umberto Guarnieri, ha deciso di tradire il fratello e si è lasciato coinvolgere in una truffa. Una verità che Marcello ha scoperto di recente e la situazione è esplosa ma non è ancora finita qui.

Un tradimento doloroso

Nel corso degli ultimi episodi andati in onda, il pubblico ha visto Matteo confessare tutta la verità ad un Marcello già consapevole però del tradimento. Nonostante la scoperta di un ricatto ai danni della madre del fratello, Barbieri ha deciso di non perdonare Matteo ma non è finita qui. Il giovane infatti si è anche recato a Parigi dalla fidanzata Maria per raccontarle quanto accaduto.

Una confessione che ha spinto Maria a prendere una drastica decisione ossia rompere il fidanzamento. Una decisione che la ragazza confermerà anche ai genitori, volati a Parigi per parlarle e per provare a farle cambiare idea. Nulla di fatto quindi per Matteo che si troverà così a dover prendere una decisione difficile.

La decisione di Matteo

Stando infatti alle anticipazioni delle puntate in programma tra il 25 ed il 29 novembre, il personaggio di Matteo, una volta scoperta la decisione della ormai ex fidanzata, prenderà in seria considerazione l’ipotesi di lasciare Milano. Il giovane contabile deciderà di fare le valigie quando anche tutte le Veneri scopriranno la verità, informate da Agata, e si mostreranno tutte ostili con lui.

Nonostante quindi le rimostranze di sua madre Silvana, che a sua volta lo inviterà a non arrendersi e combattere per la sua felicità, il ragazzo farà le valigie e si recherà anche dal fratello Marcello per salutarlo. Quando però arriverà il momento della partenza, accadrà qualcosa di così sconvolgente da fermare Matteo e lo costringerà a cambiare di nuovo i suoi piani.

Ma di cosa si tratta? I dettagli di questa questione non sono ancora stati resi noti. Per il pubblico quindi non resta che attendere una nuova settimana di messa in onda per scoprire l’ennesimo colpo di scena pensato dagli sceneggiatori per tenere incollati tutti al televisione.