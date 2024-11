Fuori per tutelare lei: Maria De Filippi, due ex protagonisti di UeD su tutte le furie | Sotto attacco anche la redazione

Due ex protagonisti di Uomini e Donne hanno lanciato una precisa accusa a Maria De Filippi e tutta la redazione.

Settimane di alta tensione dentro e fuori lo studio del dating show Uomini e Donne. Sia le prossime puntate, che quelle già andate in onda hanno attirato l’attenzione del pubblico a causa di alcuni colpi di scena.

Sappiamo infatti come il tronista Alessio e il cavaliere Mario lasceranno il programma dopo tutta una serie di segnalazioni. Ma i due non sono i soli perché nei giorni scorsi anche altri due protagonisti hanno lasciato lo studio.

I due non sono stati cacciati direttamente ma, secondo la loro opinione, li hanno convinti a farlo e solo per proteggere una terza persona coinvolta in questa storia.

Maria De Filippi nella bufera

Per quanto riguarda il Trono Over, questo prevede una formula ben precisa. Una dama ed un cavaliere cominciano a frequentarsi e quando poi si ritengono pronti, possono decidere di abbandonare lo studio insieme e magari tornare in futuro per raccontare come vanno le cose. In generale è una scelta che spetta ai diretti interessati che valutano quindi quando sono pronti a fare questo passo.

Ci sono però delle eccezioni perché in passato alcuni sono stati allontanati dallo studio quando venivano scoperti a temporeggiare solo per ottenere ancora un minimo di popolarità. Questo è accaduto anche di recente con Vincenzo e Ilaria che hanno lasciato lo studio non del tutto convinti. I due hanno deciso quindi di raccontare la loro versione di questa storia.

Chi stanno proteggendo?

I due hanno rilasciato una recente intervista ai microfoni di Lollo Magazine. Entrambi hanno sottolineato di stare bene e di essere felici insieme. Allo stesso tempo però hanno spiegato di essere stati in un certo senso costretti a lasciare lo studio e secondo loro solo per proteggere la dama Barbara. In merito Vincenzo ha sottolineato: “Può dire quello che vuole, decidere quello che vuole”.

Anche Ilaria la pensa allo stesso modo: “Mandarci via è stata una forma di tutela nei suoi confronti ma non merita di stare su quella sedia“. I due sembrano quindi avere le idee chiare su quanto accaduto nello studio del dating show. Nonostante questo però sono felici insieme e stanno portando avanti la loro relazione anche fuori dal meccanismo del programma. I due saranno però presto di nuovo in studio e, secondo le anticipazioni, ci sarà un confronto infuocato anche con la stessa Barbara.