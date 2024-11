“Non deve mostrarsi così”: Paolo Bonolis come non lo aveva mai visto nessuno | La scelta di Sonia lo ha mandato su tutte le furie

Viene fuori un durissimo sfogo del conduttore Paolo Bonolis dopo l’ultima mossa a sorpresa della ex Sonia Bruganelli.

La storia d’amore tra Paolo Bonolis e Sonia Bruganelli ha sempre regalato colpi di scena. L’ultimo in ordine di tempo è arrivato poco più di un anno fa ossia quando i due hanno annunciato la separazione.

Nonostante questa decisione difficile e delicata, i due continuano a mantenere un rapporto saldo e questo soprattutto per il bene dei loro figli.

Proprio questo argomento è tornato al centro dell’attenzione in questi giorni ed a causa di Bonolis. Questi infatti non avrebbe gradito una mossa della ex moglie Sonia ma andiamo con ordine.

Il caso dopo Ballando

Sonia Bruganelli è da diverse settimane ormai al centro dell’attenzione. Questo perché ha scelto di mettersi in gioco in vesti totalmente diverse per lei ossia quelle della ballerina. La nota autrice televisiva è infatti una protagonista di Ballando con le Stelle e non smette di stupire il pubblico, sia sul palco che con le polemiche. Nel corso però dell’ultima puntata andata in onda ha stupito tutti con una sorpresa.

Durante il consueto appuntamento del sabato in prima serata, la concorrente non si è presentata da sola ma è andato in onda un video particolare. Nelle immagini in questione, il pubblico ha assistito ad un vero e proprio sfogo del primogenito della Bruganelli ossia Davide Bonolis. Questi ha parlato di un periodo difficile della sua vita e legato ad una delusione d’amore. Una storia che ha fatto infuriare Paolo Bonolis.

La furia di Paolo

La Bruganelli è stata di recente ospite di Alberto Matano nel corso del consueto appuntamento con La Vita in Diretta. Si è parlato di Ballando ed anche del discorso di Davide che non è piaciuto a papà Paolo. Come riportato da gossipetv, lo ha rivelato la stessa Sonia: “Ha fatto una cosa che si è sentito di fare e non è facile dichiarare di aver sofferto. Paolo non l’ha sgridato però lui fa parte di un’altra generazione quindi è cresciuto con l’idea che un maschio di vent’anni non debba mostrarsi così”.

La stessa Bruganelli ha poi aggiunto: “Paolo vuole tutelare la sua fragilità, la sua emotività quindi fosse per lui, non lo avrebbe coinvolto”. In realtà, secondo il racconto dell’autrice, sarebbe stato Davide stesso a decidere di raccontare la sua storia e non sarebbe stata una richiesta di Sonia. Una storia che ha colpito quindi davvero tutti.