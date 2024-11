Sarah Toscano, quel legame particolare con il collega Achille Lauro: tutto è cominciato una sera in discoteca

Un particolare e bollente gossip lega il noto artista Achille Lauro e la giovanissima vincitrice di Amici, Sarah Toscano.

Da un lato abbiamo Achille Lauro. Questi è un esponente amatissimo della musica italiana con tanta gavetta alle spalle e diversi colpi vincenti, anche sul palco del Festival di Sanremo.

Dall’altro invece troviamo Sarah Toscano. Senza dubbio molto più giovane e con tanta strada ancora da fare ma di certo il successo nella scuola di Amici le ha permesso di fare il suo ingresso nel mondo della musica.

Due artisti quindi diversi tra loro ma che sembrano avere un legame speciale che li unisce e questo è emerso solo nel corso degli ultimi giorni. Un gossip davvero bollente e legato ad una serata in discoteca ma vediamo cosa è accaduto.

Sarah Toscano e il gossip con Achille Lauro

Il nome di Achille Lauro infiamma il gossip da diverse settimane. In primis per il suo ultimo progetto lavorativo in quanto è stato scelto come membro della giuria dell’ultima edizione di X Factor. Ma non è finita qui perché il cantante è finito al centro anche di alcune voci di gossip legate alla sua vita sentimentale, da sempre e spesso avvolta nel mistero.

Da diverse settimane infatti si parla di un nuovo flirt del cantante che sarebbe stato pizzicato più volte in dolce compagnia. Lei non è un nome del tutto sconosciuto in quanto legato ad un altro volto della musica italiana e si tratta della giovanissima Sarah Toscano.

Un flirt bollente

Dopo una prima segnalazione arrivata alcune settimane fa in merito ad una nuova frequentazione per Lauro, negli ultimi giorni sono stati aggiunti anche ulteriori dettagli. In particolare alcune talpe hanno rivelato a Deianira Marzano: “Lei è stata inquadrata durante il secondo live di X Factor ed era presente sia al concerto di Milano che all’Armani privé il 30 ottobre”. Alcuni utenti hanno poi segnalato all’esperta di gossip anche un video in cui i due sembrano scambiarsi un bacio.

Ma chi è lei? La ragazza in questione è Giulia Toscano, sorella e manager di Sarah, vincitrice dell’ultima edizione di Amici. A conferma della loro storia ci sarebbe anche una foto di Giulia proprio nello studio di XFactor e non solo ma seduta proprio al posto dei giudici con la sorella minore. Da sottolineare però come non ci siano ancora ulteriori dettagli ma soprattutto non è ancora arrivata alcuna conferma ufficiale da parte dei diretti interessati.