Uomini e Donne, alta tensione in studio per una dama dopo la segnalazione: sono stati costretti a mandarla via

Nuova segnalazione nello studio di Uomini e Donne ma questa volta a finire nei guai è stata una nota dama: l’accaduto.

Di pari passo con la messa in onda nel pomeriggio di Canale 5, prosegue spedito anche il calendario di appuntamenti di Uomini e Donne per registrare le nuove puntate.

Per questo ogni settimana i protagonisti, sia del Trono Over che del Classico, arrivano in studio per confronti accesi e per fare il punto sulle loro questioni sentimentali.

Non solo però perché in alcuni casi i protagonisti vengono interpellati anche per rispondere ad eventuali accuse o segnalazioni.

Nel corso delle ultime registrazioni ci sono stati diversi colpi di scena in tal senso ed uno di questi ha visto come protagonista una dama.

Uomini e Donne, una pioggia di segnalazioni

Durante le ultime registrazioni del dating show, il pubblico ha assistito a tutta una serie di sorprese. In particolare il tronista Alessio e il cavaliere Mario sono finiti nell’occhio del ciclone a causa di alcune segnalazioni. A quanto pare i due hanno intrattenuto diversi flirt mentre si trovavano nel programma. Per questo motivo il tronista è stato mandato via mentre Mario ha lasciato da solo lo studio.

Queste però non sono state le uniche segnalazioni, anche se sono state senza dubbio le più importanti per il proseguo del programma. Secondo infatti alcune anticipazioni di Lorenzo Pugnaloni, in studio sarebbe arrivata una terza segnalazione ma questa volta per una dama.

Uno strano caso

Come si legge sul profilo Instagram di Pugnaloni durante l’ultima puntata sarebbe emersa una particolare segnalazione. In merito si legge: “In puntata viene fuori una “segnalazione” su Barbara, o meglio una mail dell’albergo in cui è solita andare quando è a Roma per registrare, che dice che non vuole più ospitarla perché è indisponente. Lei, per difendersi, ha cominciato a fare scenate”.

A quanto pare quindi i proprietari del noto albergo non sono più disposti ad accettare il comportamento altezzoso della dama. Nonostante le rimostranze della donna, che ha quindi provato a difendersi, la redazione dovrà trovare al più presto una nuova struttura pronta ad ospitare la dama.

Un episodio davvero particolare che ha già scatenato il pubblico tra chi attende di vedere questa scena per potersi divertire e chi invece continua a non apprezzare il comportamento di Barbara. Da sempre infatti la dama, con i suoi modi di fare, divide i telespettatori ma anche i presenti in studio.