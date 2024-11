Re Carlo in agitazione: la chiamata improvvisa è arrivata mentre si trovava in Scozia | A rischio la vita del suo erede

Una telefonata arrivata in Scozia ha messo in agitazione Re Carlo: il suo erede al trono in pericolo di vita.

A differenza di quanto viene oggi giorno fuori in merito al rapporto con il suo secondogenito Harry, il legame tra Re Carlo e il principe William resta saldo e forte.

I due sono ormai le colonne portanti della famiglia reale e trovano sempre il modo giusto per collaborare. Questo anche perché sarà proprio William a prendere il posto di suo padre sul trono quando questi non ci sarà più.

Anche per questo c’è la massima attenzione quando si tratta di proteggere il Principe del Galles e tutta la sua famiglia. In tal senso però proprio di recente qualcosa non ha funzionato.

Tutta la famiglia in pericolo

Si parla spesso di sicurezza quando facciamo riferimento alla famiglia reale inglese. Ci sono infatti dei protocolli ben precisi da seguire e tra questi uno che vieta al Re ed al suo erede di viaggiare insieme. Ci sono però anche degli accorgimenti per quanto riguarda la vita di tutti i giorni. I luoghi in cui infatti risiedono i reali sono sempre ben presidiati anche se i problemi non sono del tutto risolti.

In passato è capitato più volte di dover fare i conti con quelle che vengono definite come “falle nel sistema”. Basti pensare all’incontro in camera da letto tra la Regina ed uno dei suoi sudditi o quando un uomo, armato di balestra, ha fatto irruzione scavalcando le mura di Windsor per colpire Elisabetta. Una lista che adesso si allunga con nuovo episodio che ha visto però coinvolti William e Kate.

Ladri in azione

Secondo quanto rivelato da Hello Magazine, alcune notti fa diversi uomini hanno fatto irruzione nella tenuta di Windsor sfondando il cancello e portando via un pick up agricolo ed un quad. Tutto questo mentre il Re si trovava in Scozia, la Regina Camilla era in viaggio in India mentre William e Kate, con i loro tre bambini, dormivano presso il loro Cottage. I sistemi di allarme hanno funzionato ma i malviventi hanno fatto in tempo a scappare via.

Una questione quindi non da poco in quanto adesso i malviventi hanno portato via solo dei beni ma la situazione poteva divenire molto più brave di così. Un brutto episodio su cui andranno fatte delle valutazioni da parte della sicurezza che dovrà rivedere i piani di azione. Dopotutto la sicurezza della famiglia reale deve essere garantita sempre, soprattutto tra le mura domestiche.