“Ci sentiamo”: la rivelazione su Stefano De Martino | Cosa c’è davvero tra il conduttore e la famosa collega

Viene fuori tutta la verità sul presunto flirt tra il conduttore Stefano De Martino ed una sua famosa collega.

La vita sentimentale di Stefano De Martino fa discutere il mondo del gossip da ormai diversi anni, sin dal suo esordio come ballerino durante Amici di Maria De Filippi.

Nel suo passato ci sono donne importanti, volti noti della musica e dello spettacolo, come Emma o Belen Rodriguez ma non è finita qui.

Nel corso degli ultimi anni si sono scatenati diversi gossip su di lui in merito a presunti flirt con conduttrici amatissime del pubblico. Una di loro proprio di recente ha deciso di rompere il silenzio e di svelare cosa è successo davvero con De Martino.

Il flirt di Stefano De Martino

Durante una sua intervista, divenuta virale, Belen Rodriguez ha parlato del suo divorzio da Stefano De Martino. La conduttrice ha parlato delle tante difficoltà legate anche a dei presunti tradimenti da parte dell’ex e scoperti solo dopo diverso tempo. Belen non ha fatto nomi ma il gossip ha approfondito la questione e sono emersi alcuni nomi com quelli di Antonella Fiordelisi oppure di Alessia Marcuzzi.

In particolare con la conduttrice ci sarebbe stato un flirt quando entrambi lavoravano all’Isola dei Famosi, lei come padrona di casa e lui come inviato. I due non hanno mai approfondito la questione ma quello della Marcuzzi non è il solo nome emerso da questa storia. Vi è una conduttrice infatti che qualcuno ha associato a De Martino e la diretta interessata ha deciso di fare chiarezza.

La verità su De Martino

Protagonista di questa edizione di Ballando con le Stelle ed indicata come possibile vincitorice, Bianca Guaccero ha rilasciato alcune dichiarazioni nel corso del programma di Monica Setta “Storie di donne al bivio”. Come riportato da Leggo, la conduttrice ha risposto anche ad una curiosità in merito al presunto flirt con il padrone di casa di Affari Tuoi: “Io e Stefano de Martino siamo amici, ci sentiamo su Instagram a volte, ma non siamo mai stati insieme”.

Con queste parole quindi la Guaccero ha scelto di chiudere una volta per tutte l’argomento e spegnere ogni presunta indiscrezione sul loro conto. I due quindi non sono mai stati amanti ma sono da diverso tempo solo dei grandi amici. Dopotutto i due sono stati e continuano ad essere due volti amatissimi di casa Rai e tra i conduttori più amati dal pubblico.