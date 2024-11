Mediaset, una conduttrice amatissima trascina l’ex in tribunale: coinvolti ancora i figli | La denuncia è pesantissima

Uno storico volto Mediaset ha deciso di trascinare il suo ex in tribunale con una gravissima accusa: come sono andate le cose.

In casa Mediaset non mancano mai i drammi, sia in diretta che dietro le quinte. Casi spinosi che non riguardano però solo i vertici della rete ma anche i singoli volti ormai storici.

Questo è quanto accaduto di recente con un volto noto della rete che ha deciso di portare di nuovo il suo ex in tribunale ed ancora una volta per i propri figli.

Si tratta di una gravissima accusa che potrebbe riaprire la guerra tra i due ex e finire malissimo ma vediamo nel dettaglio cosa è accaduto.

Mediaset, la grave denuncia

Il volto Mediaset di cui stiamo parlando è quello di una delle conduttrici più amate dal pubblico e che negli ultimi anni si è ritrovata a fare i conti con grandi cambiamenti. Dal punto di vista lavorativo, la conduttrice in questione ha perso il timone del suo format di punta per poi trovare un nuovo programma di cui essere padrona di casa. Per quanto riguarda la sfera privata si è ritrovata a dover affrontare un divorzio.

Oggi è felice accanto al suo nuovo compagno ma i problemi con il suo ex marito sono ancora tanti. Una lista di cose da risolvere a cui in queste ore si è aggiunto un nuovo caso clamoroso. La conduttrice in questione ha infatti denunciato l’ex dopo una strana videochiamata con una delle loro figlie.

Il caso finisce in Tribunale

Il quotidiano Il Messaggero ha parlato di questo caso spinoso che vede coinvolti ancora una volta la conduttrice Ilary Blasi e l’ex Capitano della Roma, Francesco Totti. I due, dopo il doloroso divorzio, sono ancora in causa per il mantenimento e proprio i bambini non smettono di essere al centro del loro braccio di ferro. Secondo la ricostruzione del quotidiano, durante una videochiamata con la piccola Isabel, la conduttrice si sarebbe accorta della totale assenza del padre. Una volta i carabinieri a casa, questi avrebbero trovato la bambina con la babysitter mentre Totti si trovava in un ristorante vicino.

Secondo l’accordo tra i due, il genitore non dovrebbe lasciare da sola la bimba nei giorni in cui è sotto la sua tutela. La Procura di Roma adesso dovrà valutare il caso e se proseguire con la denuncia verso Totti, rischia una condanna da sei mesi a cinque anni, o se dare torto ad Ilary. In questo caso però sarebbe poi la conduttrice a dover rispondere ad una eventuale accusa di calunnia.