“Lei non lo sa ancora”: Alfonso Signorini dovrà comunicarlo in diretta | Gieffina denunciata: l’accusa è gravissima

Alfonso Signorini incredulo: una delle gieffine è stata denunciata. Lei non lo sa e potrebbe essere informata a breve.

Il Grande Fratello continua a far discutere dentro e fuori la casa. Non solo i concorrenti sono al centro di varie dinamiche che rendono teso il clima in Casa, ma anche fuori e tra il pubblico ci sono sempre argomenti caldi.

Nella maggior parte dei casi si tratta di qualcosa che avviene dentro il reality ma non mancano i colpi di scena anche all’esterno.

Comportamenti o dichiarazioni di parenti o amici che poi sono in grado di infiammare il pubblico. Questo è quanto accaduto di recente e con una clamorosa indiscrezione.

Alfonso Signorini e la denuncia shock

La protagonista di questa storia è una delle gieffine che ancora sono presenti in casa e quindi in gioco. Stando ad alcune recenti rivelazioni di un noto esperto di gossip, la ragazza in questione sarebbe stata denunciata dal suo ormai ex compagno a seguito di una vera e propria aggressione. La rivelazione è stata fatta in queste ore da Biagio D’Anelli che ha quindi rivelato i dettagli di questa storia.

Attraverso il suo profilo Instagram, questi ha infatti raccontato alcuni dettagli inaspettati: “Una concorrente del Grande Fratello è stata denunciata penalmente lo scorso 12 settembre (secondo me lei ancora non lo sa), dal suo ex o attuale compagno”. Una denuncia, secondo D’Anelli, già messa agli atti: “Pare che lei abbia spaccato un bicchiere di vetro in faccia al suo ex o attuale compagno”.

L’aggressione shock e le conseguenze

Ma chi è la protagonista di questa storia? Nello stesso post Instagram, l’esperto ha deciso anche di fare il nome: “La concorrente in questione è Yulia Bruschi. […] La ragazza pensa fuori di trovare fan e lustrini… Invece fuori avrà tantissime rotture burocratiche. […] Quindi è doveroso che il Grande Fratello metta al corrente questa ragazza“. A quanto pare quindi Yulia non sa ancora cosa troverà fuori ed anche secondo il pubblico questa storia andrebbe comunicata alla diretta interessata.

Dopo poche ore anche l’ex compagno di Yulia ha commentato con un secco: “Non so come tu abbia fatto, ma è vero. Caro Biagio D’Anelli”. A quanto pare quindi la denuncia esiste ed anche il motivo enunciato dal giornalista è coerente con la verità.

A quanto punto dovrà essere l’ex di Yulia e gli autori del format a decidere se comunicare l’accaduto alla diretta interessata. Potrebbero farlo nel segreto del confessionale o in alternativa rivelare tutto in diretta.