“Questa è gravissima”: bufera per la frase agghiacciante contro Shaila Gatta | Squalifica immediata al GF

Chiesta a gran voce la squalifica immediata di un concorrente del GF dopo la frase shock pronunciata contro Shaila Gatta.

La casa del Grande Fratello è da sempre al centro delle polemiche e non solo per le strategie dei concorrenti o per le dinamiche che, secondo molti, vengono innescate dagli stessi autori.

C’è anche un altro dettaglio a cui si presta attenzione e riguarda il comportamento dei vari concorrenti, le frasi che sono soliti pronunciare.

In tal senso, proprio in queste ore un gieffino è finito nell’occhio del ciclone per una frase pronunciata durante un confronto.

Le sue parole, rivolte alla ballerina Shaila Gatta, hanno fatto molto rumore e spinto il pubblico a chiedere una immediata squalifica.

Scoppia il caos al GF

Nel corso delle varie edizioni andate in onda del noto reality, diversi concorrenti sono stati squalificati. I motivi sono sempre stati diversi e tra questi abbiamo bestemmie, ingiurie, violazioni del comportamento oppure gesti ritenuti violenti. Anche nel corso delle ultime edizioni abbiamo visto gli autori punire più volte i concorrenti anche con l’obiettivo di mandare in onda un reality senza trash.

In tal senso, in queste ore si è aperta una questione spinosa che gli autori del Grande Fratello potrebbero adesso valutare con attenzione. Un problema legato ad una frase pronunciata da un concorrente nei confronti di Shaila Gatta in piscina. Una scena ripresa dalle telecamere e che ha scatenato il pubblico.

La frase contro Shaila Gatta

Il protagonista di questa storia è Lorenzo Spolverato e questi, durante un confronto con Shaila ha esordito sottolineando: “Tu mi dovevi vedere nelle mie ex relazioni, che animale che ero […] ed è strano anche che in due litigate, non ti ho…“. Shaila ha poi chiesto: “Non mi hai?”. Lorenzo ha poi precisato: “Insultata. Non sai le parole che posso pensare in una frazione di secondo”.

Fatelo uscire,ne dice una cagata dietro l’altra!!!! Questa frase a mio parere è gravissima #fuorilorenzo https://t.co/o4hcVUAKAZ — Isa_bella 😀 (@IsabelFesta) November 18, 2024

Parole che hanno scatenato la furia degli utenti social che hanno quindi chiesto a gran voce: “Fatelo uscire, ne dice una ca*ata dietro l’altra!!!! Questa frase a mio parere è gravissima“. Ed ancora: “Rendiamoci conto che questo qui ne parla come nulla fosse…È questo che è davvero grave. Lui nemmeno se ne rende conto”.

Secondo il pubblico questo è senza dubbio un buon motivo per squalificare un concorrente. Inoltre per molti Spolverato è recidivo e questo è solo l’ultimo di tutta una serie di comportamenti inaccettabili per un contesto televisivo.