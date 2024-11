Risparmi, se non sai dove metterli portali in questa banca: è la più sicura d’Europa | Ha superato tutta la classifica

Per molti italiani, affidare i propri risparmi a una banca è diventato negli ultimi anni motivo di ansia, fortunatamente la BCE ha stilato una classifica degli istituti più sicuri.

Tra crisi economiche, chiusure di filiali e tassi d’interesse in continuo aumento, la fiducia negli istituti di credito è stata messa a dura prova, lasciando le famiglie in uno stato di rischio continuo.

Tuttavia pensare di rinunciare a un conto corrente è impensabile, non solo per via della digitalizzazione, ma anche per la comodità di avere il proprio patrimonio sempre sotto controllo e a portata di mano. Con gli stipendi che vengono accreditati sul conto corrente e tutte le operazioni che facilitano la vita di tutti i giorni, fare la scelta giusta è essenziale.

La soluzione è quindi quella di scegliere una banca solida e affidabile che garantisca la sicurezza del denaro nel breve e lungo termine. Attualmente però in Italia è presente un numero molto alto di istituti e scegliere quella migliore può risultare complesso.

Secondo l’ultima classifica stilata dalla Banca Centrale Europea (BCE), l’istituto di credito più sicuro d’Europa è italiano, aggiudicandosi addirittura un posto sopra alla banca francese Sfil, dimostrando una solidità finanziaria impeccabile.

Come è stata individuata la banca più sicura?

Per creare la classifica, la BCE utilizza un parametro specifico chiamato Pillar 2 Requirement (P2R), che misura il livello di capitale aggiuntivo necessario per far fronte a potenziali shock finanziari e più basso è il P2R, maggiore è la solidità patrimoniale della banca. L’indicatore viene calcolato attraverso lo SREP (Supervisory Review and Evaluation Process), un processo di revisione che valuta la capacità degli istituti di credito di resistere a scenari di stress economico.

Secondo questi parametri, la banca italiana Credem ha raggiunto un P2R dell’1%, posizionandosi in cima alla classifica come la banca più sicura nell’Unione Europea. Questo dato rassicura i risparmiatori italiani, garantendo che l’istituto è perfetto per proteggere i propri depositi anche in caso emergenze e situazioni allarmanti.

Le banche italiane più sicure

Scegliere una banca con un basso P2R significa avere una maggiore protezione per i propri risparmi, avendo la sicurezza di preservare tutto il lavoro fatto durante la vita. Nella classifica stilata dalla BCE però non compare solo Credem, ma anche altre 11 banche italiane, tra cui si possono trovare le più famose, ovvero:

Mediolanum e Intesa Sanpaolo (P2R 1,50%);

Mediobanca (1,82%);

FinecoBank e UniCredit (2,00%);

Cassa Centrale Banca (2,50%) e Banco BPM (2,52%);

Monte dei Paschi di Siena (2,75%).