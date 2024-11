Maria De Filippi , lo scontro tra le due si sposta in tribunale: la querela dopo la grave insinuazione in studio

La conduttrice Maria De Filippi deve affrontare una nuova spinosa questione: scatta la querela dopo lo scontro in studio.

Nella sua lunga carriera, la conduttrice Maria De Filippi si è ritrovata a dover gestire tanti momenti difficili. Nello studio dei suoi vari format sono infatti sempre andati in scena dei confronti e degli scontri, anche particolarmente duri.

Questo è quanto accaduto di recente nello studio di uno dei suoi programmi di maggiore successo ossia Uomini e Donne. Qui sono in particolare le dame ed i cavalieri ad infiammare la discussione.

Nella maggior parte dei casi, gli scontri si accendono e si spengono in studio ma di recente una dama ha scelto di agire per vie legali ma andiamo con ordine per scoprire quanto accaduto.

Maria De Filippi, esplode lo studio di UeD

Le ultime puntate andate in onda del noto dating show si sono rivelate essere particolarmente movimentate. Questo perché sono nate alcune coppie in modo del tutto inaspettato. Una in particolare ha però attirato l’attenzione in quanto la loro decisione ha deluso alcuni dei presenti. In particolare una dama che sperava di aver trovato in un cavaliere il suo nuovo amore, ma le cose non sono andate così.

Una delle dame protagoniste di questa storia è Barbara, storico volto del format che proprio di recente ha fatto il suo ritorno dopo un lungo periodo di assenza. La dama è uscita con alcuni cavalieri ma la scintilla non è scattata, salvo poi andare a cena con Vincenzo. Questi però ha a quanto pare tradito la sua fiducia e la situazione è drasticamente peggiorata.

Barbara De Santi in guai terribili

In studio Barbara ha infatti scoperto di una frequentazione di Vincenzo con Ilaria e non ha preso bene la notizia. La situazione non è migliorata quando i due hanno lasciato insieme lo studio. Nel corso dell’ultima registrazione però la coppia è tornata per fare il punto e qui il colpo di scena. Di seguito quanto rivelato da Lorenzo Pugnaloni: “Ilaria dice che ha querelato Barbara per la frase “da un letto ad un altro”. Ilaria ha accusato Tina di essere rimasta in silenzio non intervenendo quel giorno sulla frase di Barbara, che non è giusta nei confronti di nessuna donna”.

Una rivelazione che ha fatto esplodere ancora una volta il caos in studio con nuovi confronti, anche questa volta particolarmente duri. Un confronto che ha portato Ilaria e Vincenzo a fare pace con Gianni Sperti mentre con Barbara e Tina Cipollari le cose non sembrano essere migliorate.