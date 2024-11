“Vorrei salvarla”: Federica Petagna, dall’esterno della Casa sono preoccupati per lei | Scatta l’allarme rosso

Alcune rivelazioni mettono in allarme il pubblico del Grande Fratello e i fan di Federica Petagna: tutti in ansia per lei.

Le questioni di cuore tengono ancora sulle spine il pubblico del Grande Fratello e soprattutto i fan di Federica Petagna, ex protagonista anche di Temptation Island.

In queste settimane ha fatto discutere la fine della sua storia con Alfonso, storico fidanzato accusato di essere troppo geloso e possessivo. Dopo la fine della loro relazione, la Petagna ha intrapreso una conoscenza con Stefano e tutti e tre si sono poi ritrovati insieme nella casa più spiata d’Italia.

Una storia già complicata che però nelle ultime ore è divenuta fin troppo affollata e proprio una persona coinvolta in questa storia si dice adesso preoccupata per Federica.

Quanti intrecci per Federica Petagna

Quando per la prima volta Stefano ha ufficializzato la sua frequentazione con Federica sui social, nessuno poteva immaginare quanto sarebbe accaduto. Subito dopo infatti sono arrivate tutta una serie di segnalazioni sull’ex tentatore ed una anche molto importante. A quanto pare pochi giorni prima di Temptation, questi era impegnato con Erika. Una storia che non è mai finita davvero, stando infatti al racconto della diretta interessata.

A quanto pare i due si sono conosciuti grazie ad una bugia di Stefano che si è dichiarato single mentre aveva già una fidanzata. Successivamente la storia con Erika si è rivelata essere piena di alti e bassi. Poi sono arrivati in ordine Temptation, il flirt con Federica e l’incontro tra Stefano e la ex pochi giorni prima del suo ingresso al Grande Fratello. Per questo Erika ha deciso di mettere in guardia tutti.

Erika preoccupata per Federica

La ragazza ha di recente rilasciato una lunga intervista ai microfoni di Fanpage e ha parlato della sua storia con Stefano. Ma non solo perché ha affrontato anche il tema Federica ed in merito ha sottolineato: “Credo sia riuscito a intortarla contando sul fatto che ha 20 anni. Le avrà fatto provare emozioni nuove e lui le avrà fatto credere che si sarebbero costruiti il loro impero se non fosse tornata con Alfonso”.

Inoltre ha lanciato un vero e proprio allarme rosso: “Me ne accorgo da come la guarda. Come se fosse un gioco e mi dispiace che si sia lasciata manipolare. Vorrei davvero salvarla“. A quanto pare Erika vede in Federica una vittima del disegno del suo ex. Dopo queste parole la produzione del reality potrebbe chiederle di intervenire per un confronto e magari per parlare proprio con la gieffina.