Principe Harry in allarme: ha poche settimane per lasciare gli Stati Uniti | Rischia di essere cacciato via con la forza

La posizione del Principe Harry resta in bilico negli Stati Uniti d’America: rischia di dover fare la valigia subito.

Per il Principe Harry sono in arrivo solo brutte notizie. Se in passato si è ritrovato a dover fare i conti con diverse delusioni, adesso potrebbe arrivare un colpo basso.

Questa volta però rischia di dover fare i conti con un grattacapo che proviene non da Londra ma dagli Stati Uniti d’America, dove vive da diversi anni con Meghan Markle e la loro famiglia.

Le prossime settimane saranno per lui quelle più difficili in quanto il duca potrebbe dover fare una valigia in fretta e furia e scappare via ma vediamo il motivo.

Principe Harry ad un passo dall’addio

In America c’è aria di grande cambiamento in arrivo e questo a causa dei risultati delle ultime elezioni. Il popolo americano ha scelto infatti il suo nuovo Presidente ed a spuntarla è stata ancora una volta Donald Trump. Il suo insediamento, in programma il prossimo mese di gennaio, cambierà tante cose secondo gli esperti e stando alle sue dichiarazioni durante la campagna elettorale.

Un cambiamento che potrebbe avere i suoi effetti anche sulla vita privata del Principe Harry. Secondo i bene informati, il secondogenito di Re Carlo potrebbe essere mandato via con la forza dagli Stati Uniti e per un motivo davvero clamoroso. Il riferimento importante riguarda alcune dichiarazioni rilasciate da Trump prima delle elezioni.

Il piano di Trump

Come riportato da Vanity Fair, durante la sua campagna Trump ha sentenziato: “Io non lo proteggerei (Harry, ndr). Ha tradito la Regina Elisabetta. È imperdonabile. Sarebbe da solo se dipendesse da me“. Ed adesso potrebbe esserci anche un cavillo ad aiutare il Presidente americano nei suoi piani e si tratta di una bugia che il Principe avrebbe dichiarato all’immigrazione. In quel frangente Harry avrebbe riferito di non aver mai fatto uso di sostanze illegali. Una dichiarazione che però stona con quanto dichiarato nel suo libro scandalo dal titolo Spare.

Nell’opera in questione Harry ha infatti dichiarato di aver fatto uso di droghe in passato. Una vera e propria violazione della legge e l’Heritage Foundation ha già chiesto spiegazioni in merito trascinando il Governo in tribunale. A gennaio Trump potrebbe quindi dare seguito a questa situazione e costringere Harry ad una decisione: andare via o essere cacciato. In entrambi i casi potrebbe rifugiarsi nella sua nuova villa in Portogallo.