Alessia Marcuzzi, tutto fatto per il suo ritorno da padrona di casa: la conduttrice è già a lavoro per le riprese

L’amatissima Alessia Marcuzzi si prepara a fare il suo ritorno alla conduzione con uno show particolare: i dettagli.

Volto storico della televisione italiana, Alessia Marcuzzi in questi anni ha preso delle importanti decisioni sulla sua carriera ed a quanto pare non è finita qui.

Dopo un lungo passato fatto di collaborazioni importanti con la Mediaset, è infatti divenuta un volto della rete televisiva Rai. Nel corso degli ultimi anni ha preso parte a diversi format ma a quanto pare non resta un volto della rete di Viale Mazzini.

In queste ore infatti è arrivata una nuova indiscrezione in merito a quali sono i prossimi progetti della conduttrice e tra questi vi è un format davvero particolare.

Grande novità per Alessia Marcuzzi

Il nome di Alessia Marcuzzi stuzzica sempre l’interesse del pubblico che più di una volta ha esaltato le sue qualità da padrona di casa. Non è insolito infatti leggere di utenti social che chiedono alle reti televisive di affidare a lei il timone di qualche programma. C’è chi sogna di vederla di nuovo al Grande Fratello e chi invece spera in una grande occasione per lei al prossimo Festival di Sanremo.

Al momento però sembra esserci una sola indiscrezione valida e riguarda un nuovo format. La Marcuzzi dovrebbe essere la nuova padrona di casa di questo format in programma nei prossimi mesi ma per nessuna delle reti che abbiamo citato. Vediamo nel dettaglio cosa viene fuori e quale contratto avrebbe già firmato.

Cosa bolle in pentola

Il portale Dagospia ha di recente lanciato una nuova indiscrezione in merito ad un nuovo format per la conduttrice e si tratta di un prodotto che a tratti ricorda La Talpa. Sul noto sito si legge: “Amazon su Prime Video prova l’operazione “The Traitors”, format molto simile con vip che cercano i “traditori” in un castello”. Si legge ancora il nome della casa produttrice ossia la Fremantle, la stessa de La Talpa, e il nome ella conduttrice ossia la Marcuzzi.

Lo stesso portale ha poi rivelato: “Le registrazioni sono in corso in questi giorni in Trentino“. A quanto pare sono quindi tutti già a lavoro per confezionare il prodotto anche se il solo nome ad essere stato reso noto è appunto quello della conduttrice. Per il cast invece non sono ancora state formulate ipotesi o fatti annunci ufficiali. Infine, non è stata ancora rivelata la data della possibile messa in onda.