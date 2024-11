Messaggio urgente per Beatrice Luzzi: vogliono subito la sua squalifica | Le telecamere hanno ripreso una scena terribile

Il pubblico del Grande Fratello ha chiesto all’opinionista Beatrice Luzzi di intervenire in merito ad una questione spinosa.

Beatrice Luzzi, dopo essere stata la grande protagonista della scorsa edizione, ha fatto il suo ritorno al Grande Fratello. Questa volta però non si è messa in gioco come concorrente ma è tornata come opinionista.

Un ruolo a lei congeniale e con cui però divide l’opinione pubblica in quanto è spesso molto dura nei giudizi verso alcuni degli inquilini.

Proprio per questo motivo però diversi utenti social si sono rivolti a lei per chiedere la squalifica di un concorrente dopo quanto accaduto nella notte in casa.

L’appello a Beatrice Luzzi

In queste ore sui social è esplosa una vera e propria polemica a seguito di quanto accaduto nella notte tra alcuni dei concorrenti di questa edizione del Grande Fratello. Un confronto ripreso dalle telecamere ha scatenato l’ira dei social in quanto secondo molti sono state utilizzate delle espressioni oltre i limiti da parte di uno dei concorrenti e nei confronti di un’altra protagonista.

Diversi utenti hanno messo a paragone le parole del concorrente in questione con quelle di una nota ex protagonista squalificata in passato. Per questo motivo adesso si aspettano di vedere lo stesso risvolto e per questo hanno chiesto aiuto proprio all’opinionista ma vediamo quanto accaduto.

Caso spinoso al GF

Tra la tarda serata e la notte di ieri è andato in scena un acceso confronto tra due protagonisti ossia la coppia formata da Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato. I due hanno affrontato un argomento per loro spinoso ossia il ruolo di Helena Prestess, in passato vicina proprio al modello. Shaila ha fatto notare al compagno: “L’hai messa in un angolo. Sei stato un pò aggressivo”. Il modello dal canto suo ha sottolineato: “Se lo meritava“.

Queste parole hanno scatenato gli utenti twitter che hanno subito fatto una serie di appelli taggando il conduttore ed appunto la Luzzi: “Questa cosa non va bene. Va ripreso in diretta perché è sempre aggressivo con Helena e rigira i fatti a facile suo”. Ed ancora: “La Lamborghini “te lo meriti di essere bullizzato” squalifica. Questo dice che una donna merita l’aggressione, tutto normale”. Ed infine: “Fuori Lorenzo“.

Secondo il pubblico quindi, considerato anche il precedente, gli autori dovrebbero farsi sentire in qualche modo. Questo anche perché, secondo molti, non è la prima volta per il concorrente in quanto già in passato si è lasciato andare a frasi ed atteggiamenti dubbi.