Braccio di ferro in corso a Mediaset: il conduttore vuole andare alla concorrenza | È guerra dietro le quinte

Il clima dietro le quinte della rete televisiva Mediaset sembrerebbe essere teso: un conduttore vuole la concorrenza.

Da oltre un anno ormai sono in aumento i colpi di scena anche dietro le quinte delle più importanti reti televisive. Sia Rai che Mediaset hanno apportato tanti ed anche importanti cambiamenti al palinsesto e non solo.

Nel corso dell’ultimo periodo ci sono infatti state tante novità anche per quanto riguarda alcuni volti noti delle varie reti che hanno scelto di cambiare e lavorare per la concorrenza.

Cambiamenti che non sono ancora finiti qui in quanto adesso un volto noto della rete televisiva Mediaset vorrebbe firmare un accordo con la concorrenza.

Addio a Mediaset

Nel corso degli ultimi anni abbiamo visto diversi volti noti cambiare i propri progetti e dire addio anche a lavori importanti. Basti pensare ad Alessia Marcuzzi e Barbara D’Urso che, dopo tanti anni in Mediaset, sono adesso concentrate su altri format, chi sul piccolo schermo e chi a teatro. Ci sono poi alcuni casi particolari come i conduttori in bilico e parliamo di Paolo Bonolis, finito nel mirino della Rai.

Il conduttore non è però il solo ad essere finito sulla lista della rete televisiva di Viale Mazzini. In questi giorni infatti è esplosa una nuova querelle che vede coinvolte le due reti televisive ed un giornalista. Questi infatti vorrebbe approdare in Rai ma prima deve risolvere il suo braccio di ferro con la Mediaset.

L’ennesimo braccio di ferro

La scorsa domenica la conduttrice Francesca Fagnani è stata ospite di Fabio Fazio e del suo format dal titolo Che Tempo che Fa. La conduttrice ha affrontato tanti temi, dalla sua carriera alla vita privata ed ha anche parlato della nuova edizione del suo format dal titolo Belve, in onda su Rai 2. Ci sarà una nuova edizione ricca di sorprese e di ospiti importanti ma uno di questi non ha ancora firmato ed a causa del suo contratto.

In merito la conduttrice ha segnalato del possibile arrivo nel suo studio di Andrea Gianbruno, ex compagno della Meloni: “Lui è contento di venire, ma non è certo, le trattative con Mediaset sono ancora in corso“. Ricordiamo infatti come il giornalista sia stato volto della rete di Pier Silvio Berlusconi fino a pochi mesi fa. Dopo un video diramato da Striscia la notizia e alcuni fuori onda shock, il giornalista è stato poi allontanato ma c’è ancora un contratto da rispettare con la rete e proprio questo gli vieterebbe ospitate dalla concorrenza.