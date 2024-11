La Rai è avvisata: Carlo Conti pronto a rivoluzionare tutto | A pochi mesi dal via cambia il Festival

Il conduttore Carlo Conti ha fatto una nuova precisazione sulla prossima edizione di Sanremo: il messaggio per la Rai.

Carlo Conti è da sempre una figura chiave per la rete televisiva Rai che ha scelto di affidare proprio a lui il timone della prossima edizione del Festival di Sanremo.

Il conduttore ha già annunciato delle importanti novità a partire dalla durata di tutte le prime serate e dagli ospiti che arriveranno.

In tal senso è arrivata una sola conferma ossia quella in merito al ruolo di Alessandro Cattelan che sarà suo co-conduttore per la finale del Festival.

Ma questo non è stato il solo annuncio arrivato nelle ultime ore perché il conduttore ha parlato di una possibile novità nel regolamento.

Carlo Conti rivoluziona tutto

Cresce l’attesa per la nuova edizione del Festival di Sanremo. Non solo è una delle kermesse musicali italiane più amate ma questo sarà anche il primo anno con al timone un conduttore diverso da Amadeus. Nel corso infatti degli ultimi anni è sempre stato lui il padrone di casa ed ha collezionato numeri record. Tutti sono quindi in attesa di scoprire come sarà la nuova gestione di Conti.

Il conduttore ha annunciato colpi di scena e le supposizioni in tal senso non mancano. Dal possibile arrivo all’Ariston di ospiti internazionali alla possibile lista degli artisti in gara. Ma non solo perché potrebbe arrivare una novità anche per i vertici Rai e riguarda la decisione del direttore artistico di cambiare il regolamento.

Cambia il regolamento

Carlo Conti ha di recente rilasciato una nuova intervista al settimanale Chi per parlare della prossima edizione del Festival. Il conduttore ha fatto riferimento ad alcune novità ed ha anche fatto una breve precisazione in merito agli artisti in gara. A tal proposito ha rivelato: “Quanti big? Da regolamento sono 24, ma sono talmente tanti i brani che non so se allargare il numero. Fino al 26 novembre si possono presentare proposte. Finora ho sentito 200 canzoni. Il numero preciso dei big per quest’anno? Non si sa”.

A quanto pare quindi il conduttore potrebbe cambiare in corsa il regolamento per permettere a più artisti di mettersi in gioco. Una decisione che andrà presa in questi giorni e dopo aver ascoltato tutti i brani che ancora devono arrivare. La decisione finale del direttore artistico è comunque attesa per il prossimo 2 dicembre quando durante il TG1 verranno sciolti tutti i dubbi e gli artisti stessi scopriranno il risultato.