Alfonso Signorini, il pubblico non ci sta e denuncia: “Era impossibile votare” | È bufera sull’ultimo televoto

Il pubblico del Grande Fratello è ancora una volta in rivolta contro Alfonso Signorini a causa dell’ultimo televoto.

La casa del Grande Fratello scatena sempre nuove polemiche sia tra i concorrenti che tra coloro che seguono il programma da casa.

Il format, i protagonisti ma anche il conduttore e gli stessi autori sono spesso al centro delle polemiche per qualche dinamica considerata forzata o per qualche risultato inaspettato al televoto.

Nel corso degli anni i risultati dei televoti hanno sempre scatenato il malcontento del pubblico ma quanto accaduto proprio in queste ore ha fatto scattare la denuncia da parte degli utenti.

Pubblico in rivolta

La scorsa settimana il risultato del televoto ha condannato Iago all’eliminazione. Un risultato che, per scarto e per tempistiche, non ha convinto i telespettatori. In molti hanno quindi accusato gli autori di aver messo in atto una vera e propria strategia per proteggere i loro preferiti. Accusa che si è palesata sui social anche in queste ore e subito dopo l’ultima puntata andata in onda.

Anche nel corso di questo ultimo appuntamento è accaduto qualcosa che ha messo in allarme il pubblico da casa. Si tratta ancora una volta di un televoto dal risultato non solo inaspettato. Gli utenti hanno infatti mosso una grave accusa agli autori sottolineato di aver riscontrato alcune difficoltà ma andiamo con ordine.

La denuncia del pubblico

Nel corso dell’ultima puntata andata in onda, il conduttore Alfonso Signorini ha aperto una sorta di televoto. Il pubblico, tramite il sito ufficiale del reality, ha votato per decidere se la coppia formata da Shaila e Lorenzo è vera o frutto di una strategia. Secondo il risultato per il pubblico si tratterebbe di una storia vera ma qualcosa non è andato come doveva e lo hanno denunciato gli stessi spettatori sui social: “Non ci hanno fatto votare. O diceva bloccato o hai votato, tutto falso”.

Altri utenti si sono aggiunti ed hanno fatto notare: “Ma dai era falsato era pure impossibile votare hanno deciso loro il risultato come sempre“, “Ma perché credi ancora che la gente abbia votato? A me neanche faceva accedere al sito”. Alcuni hanno quindi denunciato un vero e proprio problema tecnico mentre per altri si è trattato dell’ennesima mossa degli autori per proteggere alcuni concorrenti. Non è dato sapere quale sia la giusta versione dei fatti ma senza dubbio sarà il proseguo del reality a dire la verità sia sui concorrenti che sulla preferenza del pubblico.