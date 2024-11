Tasse cancellate: con questo documento non paghi più canone RAI, IMU né TARI | Presentalo subito e risparmia

Un documento ti permette di non pagare più alcune delle tasse più odiate dagli italiani. Presentalo subito e ottieni uno sconto eccezionale.

Le tasse non fanno che aumentare e ogni anno sembra che il fisco trovi un nuovo modo per alleggerire il portafoglio delle famiglie. Dall’IMU, alla TARI e al tanto discusso canone RAI.

Il risultato ogni anno è sempre lo stesso, ovvero non tutti riescono a stare al passo, infatti la pressione fiscale in Italia è tra le più alte in Europa e per molti far quadrare i conti è una vera impresa.

Nonostante gli sforzi per gestire meglio le proprie finanze, spesso ci si trova a fare i conti con spese impreviste o con rate di tasse che sembrano spuntare come funghi.

Se è vero che pagare le tasse è un dovere civico, è altrettanto vero che non tutti riescono a sostenere questo peso senza sacrificare bisogni primari, sempre più cari.

Come non pagare le tasse legalmente

Fortunatamente, esistono alcune categorie di persone non devono pagare queste tasse, grazie a specifiche agevolazioni previste dalla legge. In particolare, in Italia, la Legge 104 del 1992 rappresenta un importante aiuto per chi vive con alcune difficoltà.

Per accedere a questi benefici, è fondamentale presentare la documentazione corretta, tra cui rientrano non solo il certificato medico, ma anche tutto il materiale ottenuto dalla procedura di visite fiscali degli esperti. In alcuni casi, sono anche necessari l’ISEE, per attestare la propria condizione economica familiare.

Cosa non pagare grazie a questo documento

Ecco l’elenco completo degli aiuti forniti dallo Stato alle persone con disabilità che beneficiano della Legge 104:

Esenzione dal bollo auto per i veicoli adattati alle esigenze della persona affetta da disabilità;

per i veicoli adattati alle esigenze della persona affetta da disabilità; Esenzione dal canone RAI , se la persona con disabilità è ricoverata in una struttura sanitaria e non possiede un televisore. In questo caso basta compilare un modulo specifico e inviarlo all’Agenzia delle Entrate;

, se la persona con disabilità è ricoverata in una struttura sanitaria e non possiede un televisore. In questo caso basta compilare un modulo specifico e inviarlo all’Agenzia delle Entrate; Riduzione o esenzione della TARI , ma la situazione varia da Comune a Comune, poiché non esiste una legge nazionale che preveda automaticamente agevolazioni sulla tassa rifiuti per i disabili;

, ma la situazione varia da Comune a Comune, poiché non esiste una legge nazionale che preveda automaticamente agevolazioni sulla tassa rifiuti per i disabili; Esenzione IMU : chi è titolare della Legge 104 e vive in una struttura sanitaria può ottenere l’esonero dal pagamento dell’IMU, a patto che la casa di proprietà non sia affittata;

: chi è titolare della Legge 104 e vive in una struttura sanitaria può ottenere l’esonero dal pagamento dell’IMU, a patto che la casa di proprietà non sia affittata; Esenzioni scolastiche e universitarie: gli studenti con disabilità possono accedere a riduzioni o esoneri delle tasse scolastiche, ma per l’università, molte agevolazioni sono concesse per disabilità superiori al 66%.