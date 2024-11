Pechino Express, una delle coppie fa già discutere: “Hanno litigato poi…” | Il viaggio si fa subito movimentato

Prime indiscrezioni sulla prossima edizione del reality Pechino Express: al centro della scena una delle coppie.

Come accade ormai di consueto, in questi giorni hanno preso il via le registrazioni della nuova edizione di Pechino Express. Il reality come sempre andrà poi in onda la prossima primavera e vedrà Costantino Della Gherardesca ancora nei panni del padrone di casa.

Sarà come sempre un viaggio lungo, intenso e difficile che metterà così alla prova la forza e il legame delle coppie che hanno scelto di mettersi in gioco.

In merito sono arrivate le prime indiscrezioni e riguardano proprio una delle coppie: tra i due ci sarebbe stata una evoluzione inaspettata ma andiamo con ordine.

Alta tensione a Pechino Express

Nei giorni scorsi sono state ufficialmente presentate le coppie che hanno scelto di mettersi in gioco in questa nuova edizione del reality itinerante. Nel cast ci saranno i ballerini Virna Toppi e Nicola Del Freo, Gianluca Fubelli, con la moglie Federica Camba, i fratelli Jey e Checco Lillo. Ci saranno anche Ivana Mrázová e Giaele De Donà, Giulio Berruti e Nicolò Maltese, Jury Chechi e Antonio Rossi. Infine presenti Nathalie Guetta, con Vito Bucci, la cantautrice Dolcenera con Gigi Campanile ed infine Samanta Togni con la sorella Debora.

Proprio una di queste coppie è di recente finita al centro dell’attenzione per una particolare segnalazione arrivata dall’esperta Deianira Marzano. Si tratta di un presunto scontro tra due protagonisti che poi però sembrerebbero essere tornati in sintonia, anche più di prima ma vediamo i dettagli di questa storia.

La clamorosa segnalazione

Le riprese del reality hanno ufficialmente preso il via e non mancano i colpi di scena con il pubblico che resta in attesa di scoprire i dettagli. In merito la Marzano ha rivelato di una clamorosa indiscrezione: “Si vocifera che due concorrenti abbiano litigato sul percorso, separandosi. Dopo ore di attesa, uno dei due, bloccato nel villaggio, è stato raggiunto dal compagno [..] Da quel momento tra i due sarebbe nata una strana intesa fatta di sguardi complici e battute taglienti”.

L’esperta non ha rivelato la coppia protagonista, non ha fatto alcun nome ma le ipotesi non mancano e già si infiamma il gossip. Al pubblico però non resta che attendere la messa in onda per scoprire di chi si tratta e soprattutto se ci saranno altri risvolti nel corso delle puntate. Senza dubbio non mancheranno le sorprese ed i colpi di scena quindi massima attenzione.