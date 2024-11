Temptation Island, uno dei fidanzati rivela: “Sono venuto a conoscenza di tutto e…” | La grave insinuazione sulla ex

A diverse settimane dalla fine di Temptation Island è arrivata la confessione a sorpresa di un ex protagonista.

Il pubblico del reality Temptation Island sa che questo format non smette mai di far discutere, anche se sono passate diverse settimane dal finale di edizione.

Per esempio in questi giorni stanno facendo molto rumore le vicissitudini di Alfonso e Federica, finiti nel cast del Grande Fratello. Oppure si continua a parlare di Mirco e Giulia con il primo che avrebbe avuto un acceso diverbio con il nuovo ragazzo della ex.

Non è però finita qui perché una terza coppia è tornata al centro delle voci di gossip e questa volta per una rivelazione davvero sconvolgente.

Temptation Island, una rivelazione shock

L’ultima edizione andata in onda del reality si è rivelata essere ricca di colpi di scena ed il pubblico si è affezionato a tutte le coppie che si sono messe in gioco. In questa edizione solo una coppia ha lasciato il format insieme e i due parlano ancora di futuro. Gli altri invece si sono tutti lasciati ma soprattutto continuano a far discutere con segnalazioni e insinuazioni, alcune anche molto gravi.

In ordine di tempo, l’ultima insinuazione grave riguarda non una delle fidanzate ma una delle tentatrici scelte dalla produzione per mettere alla prova i fidanzati. La ragazza in questione è finita proprio al centro delle accuse di uno dei fidanzati che ha parlato di una scoperta shock al termine del programma.

Una grave insinuazione

Una delle coppie che più di tutte ha animato il pubblico è quella formata da Anna ed Alfred. I due si sono lasciati dopo un avvicinamento ed un bacio del fidanzato con la tentatrice Sofia. Dopo il programmai tre sono stati i protagonisti di un confronto e proprio Sofia ha accusato Alfred di averla usata e poi lasciata. Accusa che ha scatenato la reazione del ragazzo che di recente ha fatto una terribile insinuazione.

Alfred ha aperto un box domande su Instagram ed un utente gli ha chiesto di parlare del vero lavoro di Sofia che tutti a Milano conoscono. Nel rispondere Alfred ha insinuato: “Sono venuto a conoscenza di tutto e per questo è finita la mia esperienza con lei“. In più il ragazzo ha mostrato i presunti biglietti fatti da Sofia per Parigi e con un nome totalmente sbagliato. Alfred ha così provato a giustificare i suoi comportamenti e gettare una grande ombra su Sofia che al momento lo ha accusato di essere alla ricerca di visibilità.