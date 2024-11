Mutuo, ora la casa te la offre l’UE: lo sconto che ottieni è sensazionale | La casa dei sogni è finalmente tua

Scegli la casa dei tuoi sogni, con lo sconto incredibile dell’UE il mutuo lo paghi a occhi chiusi. Ecco cosa è cambiato negli ultimi tempi.

Il mercato immobiliare ha vissuto un periodo di grande difficoltà causato dai tassi d’interesse alle stelle hanno creato problemi non solo a chi voleva comprare casa, ma anche a chi già aveva un mutuo a tasso variabile.

Le rate mensili sono salite alle stelle, mettendo in pericolo i risparmi di molte famiglie che, nel corso del tempo, si sono ridotti all’osso. Come risultato di questa situazione, in tanti hanno messo in pausa i loro sogni di acquistare casa, in attesa di tempi migliori.

Ma ora, finalmente, c’è una buona notizia che arriva direttamente dall’UE, infatti i tassi stanno scendendo, rappresentando quindi un’ottima occasione per chi sta pensando di fare il grande passo o vuole risparmiare sul mutuo che ha già, chiedendo un ricalcolo delle rate o un cambiamento contrattuale.

Cosa cambia per chi vuole comprare casa?

La Banca Centrale Europea ha iniziato a ridurre i tassi d’interesse, con l’idea di riportare l’inflazione sotto controllo. Già quest’anno ci sono stati dei tagli, e altri sono previsti nei prossimi mesi, infatti gli esperti dicono che entro il 2025 il tasso sui depositi potrebbe scendere al 2,5%, il che significa mutui più convenienti per tutti.

Per chi sta valutando un mutuo a tasso variabile, questa è una notizia da non sottovalutare. Il tasso variabile è direttamente legato all’Euribor, che è il riferimento principale per questo tipo di finanziamento e con i tassi in calo, le rate mensili diventano più leggere, permettendo di risparmiare un bel po’ nel lungo periodo.

Quanto si può risparmiare

Per fare qualche esempio concreto, si può immaginare un mutuo a tasso variabile di 100.000 euro, con una durata di 30 anni. Oggi, con un Euribor a 3 mesi intorno al 3,10%, la rata mensile sarebbe di circa 425 euro, per un totale di interessi di 59.500 euro. Chi ha acceso lo stesso mutuo a inizio anno, quando l’Euribor era al 3,85%, la rata era di 450 euro e gli interessi complessivi ammontavano a 75.000 euro. In questo caso quindi, si ha un risparmio di circa 15.500 euro.

Le cose però potrebbero anche migliorare nel lungo periodo, poiché se l’Euribor scendesse al 2,60% entro il 2025, la rata calerebbe a circa 390 euro, e gli interessi totali sarebbero di 49.800 euro. In pratica, chi accende un mutuo oggi risparmierebbe oltre 25.000 euro rispetto a chi lo ha fatto a inizio anno.