“Non andrà a Sanremo”: Carlo Conti rompe il silenzio dopo le tante indiscrezioni | Salta la trattativa più attesa

Dopo tante voci ed indiscrezioni arriva l’annuncio in merito alla trattativa più attesa del prossimo Festival di Sanremo.

Il Festival di Sanremo sta per affrontare un cambiamento epocale e non solo per quanto riguarda il padrone di casa che ricordiamo non sarà più Amadeus ma bensì avremo il ritorno di Carlo Conti.

Questi ha già annunciato delle grandi novità ed ha promesso anche alcuni colpi di scena sia nel cast di artisti che scenderanno in gara, sia nelle modalità di messa in onda che, in chiave orario, sarà più breve.

Inoltre, in queste settimane sono state annunciate alcune trattative in merito a possibili ospiti, anche di stampo internazionale. Ospiti non ancora confermati ed al contrario in queste ore è arrivata una clamorosa smentita ma vediamo di chi si tratta.

Festival di Sanremo, la trattativa più attesa

Il prossimo Festival di Sanremo sarà diverso dal solito ma al momento non è ancora dato sapere nulla di ufficiale. Il conduttore e direttore artistico Carlo Conti dovrà ancora fare le sue scelte. Non è ancora stata decisa infatti la lista degli artisti che saliranno sul palco così come non sono ancora stati resi noti i nomi degli ospiti. Al momento ci sono infatti solo voci in merito a presunte trattative in corso.

Una di queste fa discutere però da settimane gli addetti ai lavori. Questo perché il nome formulato è quello di un volto amatissimo della televisione ma da oltre un anno nell’occhio del ciclone. Per questa conduttrice sono cambiate tante cose in pochissimo tempo e Sanremo sembrava essere una buona occasione di riscatto. Le cose però non andranno così perché la trattativa sembrerebbe essere saltata.

Carlo Conti a Sanremo senza di lei

Nei giorni scorsi ed in vista della prossima edizione del Festival di Sanremo si è parlato molto del coinvolgimento di una nota conduttrice ossia Barbara D’Urso. Lo scorso anno è stata tagliata fuori dai piani della Mediaset e per mesi è rimasta senza lavoro a causa di un contratto ancora attivo con la rete. In molti hanno ipotizzato quindi un suo coinvolgimento nella nota kermesse musicale ma a quanto pare la trattativa non si farà.

Lo ha rivelato il giornalista Roberto Alessi attraverso il suo profilo social e in copertina su Novella2000: “Barbara D’Urso non andrà a Sanremo e me lo conferma Carlo Conti. Me ne dispiace, era un’occasione e Sanremo è da sempre nei suoi desideri. In ogni caso credo che per Barbara sia finito il digiuno tv, si ha bisogno di talenti come il suo, anche se a teatro fa il tutto esaurito”. Niente da fare quindi per “Barbarella” ma non si escludono nuove occasioni in futuro.