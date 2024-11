Eurospin, follie sul volantino: sembrava un errore ma l’offerta è vera al 100% | Le scorte stanno già per finire

In un’epoca in cui risparmiare tempo e denaro è fondamentale, gli elettrodomestici da cucina stanno diventando veri e propri aiuti indispensabili nella vita quotidiana.

Se si pensa a quanto tempo si passa davanti ai fornelli per preparare i pasti, e a quanta energia viene consumata inutilmente con metodi di cottura tradizionali, probabilmente c’è chi avrà qualche mancamento.

Oggi, grazie ad alcuni dispositivi innovativi è possibile cucinare piatti deliziosi in meno tempo, riducendo al minimo il consumo energetico e ottenendo risultati impeccabili.

La friggitrice ad aria, in particolare, è ormai un must nelle cucine di molti. La sua capacità di offrire una cottura salutare senza sacrificare il gusto l’ha resa protagonista delle ricette familiari.

Croccanti patatine, succulento pollo arrosto e persino verdure dal sapore intenso! Tutto è possibile con questo strumento, e il bello è che è possibile cuocere senza aggiungere una goccia d’olio. Un bel vantaggio per chi vuole mantenere uno stile di vita sano senza rinunciare al piacere del cibo.

Eurospin, offerta pazza sul volantino

E’ proprio qui che entra in gioco Eurospin con un’offerta che sta facendo impazzire tutti. In questi giorni, il volantino del noto discount ha attirato l’attenzione per un affare davvero imperdibile, ovvero la friggitrice ad aria Enkho 7,6L a soli 79,99€.

Sembra un errore, ma è tutto vero, e in più questo piccolo gioiello della cucina è disponibile anche online, così non rischi di perdertelo neanche se il tuo negozio di fiducia è già sold out.

Friggitrice Eurospin a un prezzo incredibile

Le caratteristiche che hanno fatto andare a ruba la friggitrice sono:

Capienza extra-large da 7,6 litri con due cestelli antiaderenti, ideale per preparare più piatti contemporaneamente o cucinare per famiglie numerose;

con due cestelli antiaderenti, ideale per preparare più piatti contemporaneamente o cucinare per famiglie numerose; Cottura indipendente per ciascun cestello, così da realizzare due ricette diverse, due temperature diverse, un solo elettrodomestico;

11 programmi preimpostati, che spaziano dalle patatine fritte alla carne, dal pesce ai dolci, permettendo di cucinare con la semplice pressione di un tasto;

Temperatura regolabile da 60°C a 200°C e un timer fino a 60 minuti per adattarsi a qualsiasi preparazione;

e un timer fino a 60 minuti per adattarsi a qualsiasi preparazione; Potenza da 2600W, per una cottura veloce e uniforme che mantiene gli alimenti croccanti fuori e morbidi dentro;

La friggitrice ad aria Enkho, disponibile dal 7 novembre, sta già andando a ruba. Con 79,99€ ti porti a casa un elettrodomestico versatile, efficiente e indispensabile per migliorare la tua esperienza in cucina. Non aspettare che le scorte finiscano, vai subito nel punto vendita più vicino a te o visita il sito ufficiale di Eurospin.