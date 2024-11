Gemma Galgani, che bordata dal suo ex: “Ho avvertito la sua falsità” | Il durissimo sfogo dopo la fine della loro storia

Ancora critiche ed accuse pesantissime nei confronti della dama Gemma Galgani: questa volta tutta colpa del suo ex.

Gemma Galgani è una protagonista di Uomini e Donne da ben dodici edizioni ossia da quando per la prima volta hanno fatto il loro arrivo in studio le dame e i cavalieri del Trono Over.

In tutti questi anni il numero di persone che la seguono è aumentato in modo esponenziale ma allo stesso tempo anche i suoi haters sono cresciuti e non solo sui social.

Nel corso degli ultimi anni molti ex protagonisti del dating show hanno rilasciato interviste cariche di veleno proprio contro di lei. L’ultima in ordine di tempo risale a pochi giorni fa e vede come protagonista un suo ex corteggiatore.

Gemma Galgani sotto attacco

Nello studio di Uomini e Donne sono passati diversi corteggiatori della Galgani. La dama è stata spesso ad un passo dal coronare il suo sogno ossia trovare un nuovo amore. In passato ha lasciato il programma per Ennio ed era pronto a farlo anche per Giorgio Manetti, il suo grande amore, ma le cose non sono mai finite bene. Nel corso degli ultimi anni poi si sono susseguite tutta una serie di delusioni.

L’ultima risale a poche settimane fa quando Gemma, dopo settimane di tira e molla ma anche di baci mancati, ha deciso di chiudere in malo modo la sua ultima frequentazione. Stiamo parlano del cavaliere Valerio che la Galgani ha lasciato dopo una segnalazione e con tanto di schiaffo in studio. Proprio l’ex cavaliere ha deciso di rompere il silenzio e dire tutto quello che pensa della dama.

Valerio e le dichiarazioni al veleno

Intervenuto ai microfoni di Lollo Magazine, l’ex cavaliere ha palesato tutta la sua delusione per aver scoperto una Gemma diversa da come si presenta in tv: “Non è scattata perché mi sono reso conto che stava esagerando, stava costruendo una storia falsa su di una mia conoscenza. In quel momento ho avvertito la sua grande falsità nei miei confronti tanto da far svanire qualsiasi forma di sentimento“.

Su di un possibile nuovo amore per Gemma ha sottolineato: “Quella sedia…è proprio quella la sua anima gemella e non la lascerà mai di sua spontanea volontà”. Un pensiero comune a quello palesato alcuni mesi fa da Giorgio Manetti, altro ex di Gemma, e con cui ha stretto una nuova amicizia di recente, anche questa finita al centro delle polemiche dentro e fuori lo studio del dating show.