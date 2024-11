Mirko Brunetti, distrutto anche l’ultimo legame speciale nato in Casa: la frecciatina non è passata inosservata

Non è un periodo facile per Mirko Brunetti soprattutto quando si parla dei legami creati nella Casa più spiata d’Italia.

I legami che nascono nella casa del Grande Fratello finiscono spesso sotto la lente di ingrandimento in quanto considerati effimeri e superficiali. Questo discorso ha valore sia in merito a possibili amicizie, sia per quanto riguarda possibili nuove coppie.

Un argomento che vede coinvolto in prima persona anche Mirko Brunetti, noto al pubblico per la sua storia d’amore con Perla Vatiero. I due hanno animato sia la scorsa edizione estiva di Temptation Island, sia il Grande Fratello dello scorso anno.

Una storia d’amore che al momento appare conclusa di nuovo ma non è il solo legame che Mirko ha visto andare in mille pezzi di recente.

Doppia delusione per Mirko Brunetti

Nella casa più spiata d’Italia, Mirko ha ritrovato il suo grande amore Perla Vatiero. Dopo alcuni alti e bassi, confronti accesi e tanti dubbi, i due sono tornati insieme ed anche fuori dalla casa hanno portato avanti la loro storia. Questo fino all’inizio dell’estate quando i due si sono separati e, almeno per il momento, non sembrano intenzionati a tornare insieme. In Casa però Mirko ha anche trovato degli amici speciali o così sembrava.

In queste ore infatti si è scatenata una vera e propria polemica sui social a causa di alcune recenti dichiarazioni di un noto ex gieffino. Questi ha pronunciato una frase che sembra essere una frecciatina al veleno nei confronti di Brunetti che sembra però intenzionato a non replicare.

Ex gieffino contro Mirko

I protagonisti di questa storie, oltre a Mirko Brunetti appunto, sono due ex gieffini che attualmente sono una coppia ossia Letizia Petris e Paolo Masella. I due hanno organizzato una diretta Instagram con i fan per fare il punto sul momento che stanno vivendo. La coppia ha anche deciso di rispondere ad alcune critiche ed accuse e tra queste quella secondo la quale fuori non sarebbero durati.

In particolare Paolo ha commentato con un secco: “Perché ero l’unico concorrente che aveva un reale interesse per una ragazza, gli altri erano tutti finti. Scusa se sono l’unico rimasto”. Secondo alcuni utenti dei social questa potrebbe essere una frecciatina verso Mirko con cui non si vedono da diverso tempo ossia dall’inaugurazione della sua nuova macelleria. Con queste parole sembrerebbe confermare la fine della loro amicizia anche se non sono stati fatti nomi o date comunicazioni ufficiali in merito.