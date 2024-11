Bonus senza ISEE, questi spettano a tutti i cittadini: in pochi li richiedono | Controlla la lista completa

Quando si parla di bonus statali, uno dei maggiori ostacoli che molte persone incontrano è l’ISEE, ma non sempre è necessario per richiederli

Spesso, infatti, è proprio il reddito basso o variabili economiche che complicano l’accesso a questi aiuti, ma esistono diversi bonus senza ISEE, che possono davvero fare la differenza per chi ha bisogno di un aiuto economico.

Questi incentivi sono pensati per venire incontro a tutti, a prescindere dalla situazione economica certificata, e offrono un aiuto concreto per sostenere la spesa in vari ambiti, come la casa, la scuola, o le spese quotidiane.

In questi casi, i criteri di accesso si basano più che altro su altri fattori, come la categoria di appartenenza (ad esempio famiglie con bambini, pensionati, o disoccupati) o determinati eventi particolari come l’emergenza sanitaria del Covid19.

Un esempio lampante è il Bonus sociale per le bollette, che è un aiuto economico pensato per chi ha difficoltà a pagare le bollette di luce, gas o acqua, ed è accessibile anche senza presentare l’ISEE. Per accedere, basta soddisfare alcuni criteri, come il disagio fisico che costringe le persone ad utilizzare degli ausili elettrici fondamentali.

Come richiedere i bonus senza ISEE

La buona notizia è che le procedure sono spesso molto più semplici di quelle che richiedono l’ISEE. Per esempio, il bonus per i trasporti pubblici o per i libri di testo, vengono distribuiti in base a bandi specifici gestiti da Regioni o Comuni, e per accedere a questi spesso non è richiesta alcuna certificazione ISEE.

Una volta individuato il bonus per cui fare richiesta, il passaggio successivo è compilare la domanda online o presentarla direttamente agli uffici competenti. Se il bonus riguarda le bollette, per esempio, potrai trovarlo facilmente anche sul portale della tua compagnia di luce o gas.

Quali sono tutti i bonus senza ISEE?

Ecco una lista dei principali bonus senza ISEE a cui accedere:

L’ Assegno unico universale per figli a carico è erogato a tutti i minori, ma senza Isee si percepisce l’importo base, pari a 57 euro per i figli minori e 28,50 euro per quelli maggiorenni. Inoltre, la maggiorazione per figli successivi al secondo non è prevista se entrambi i genitori lavorano.

per figli a carico è erogato a tutti i minori, ma senza Isee si percepisce l’importo base, pari a 57 euro per i figli minori e 28,50 euro per quelli maggiorenni. Inoltre, la maggiorazione per figli successivi al secondo non è prevista se entrambi i genitori lavorano. L’ Assegno sociale , destinato agli over 67 in difficoltà economica, non richiede l’Isee, ma si basa sul reddito.

, destinato agli over 67 in difficoltà economica, non richiede l’Isee, ma si basa sul reddito. Anche il bonus nido può essere richiesto senza Isee, ma solo per l’importo minimo di 1.500 euro l’anno. Analogamente, per invalidi e disabili, molte prestazioni come pensioni e indennità di accompagnamento non richiedono Isee. In questi casi, si considera il reddito del richiedente o della famiglia.

può essere richiesto senza Isee, ma solo per l’importo minimo di 1.500 euro l’anno. Analogamente, per invalidi e disabili, molte prestazioni come pensioni e indennità di accompagnamento non richiedono Isee. In questi casi, si considera il reddito del richiedente o della famiglia. L’esenzione dal Canone Rai è prevista per chi ha più di 75 anni e un reddito inferiore a 8.000 euro.

è prevista per chi ha più di 75 anni e un reddito inferiore a 8.000 euro. L’esenzione ticket sanitario si applica a determinate fasce di reddito.

si applica a determinate fasce di reddito. Le Detrazioni Irpef, come quelle per l’edilizia o le spese sanitarie, non è necessario l’Isee.