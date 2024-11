Principe Harry incredulo, un gesto inaspettato cambia di nuovo lo scenario: tra i due non è ancora del tutto finita

Un gesto potrebbe cambiare del tutto l’attuale posizione del Principe Harry: tra i due potrebbe non essere ancora del tutto finita.

I sentimenti, soprattutto quelli molto forti e speciali, possono fare il loro ritorno anche quando tutto sembra essere perduto. Così è stato anche per il Principe Harry che non sta vivendo un periodo semplice.

Prima ci sono stati i problemi con la sua famiglia di origine che lo hanno spinto anche a trasferirsi in America con Meghan Markle. Poi sono arrivati i drammi con l’ex attrice e ogni giorno si fanno più insistenti le voci di un divorzio.

Due situazioni spinose quindi ma una delle due potrebbe a breve regalare un colpo di scena e tutto grazie ad un gesto arrivato in modo inaspettato.

I drammi del Principe Harry

Da tempo ormai le voci si erano fatte insistenti. Tra gesti, dichiarazioni, mancati messaggi sembrava essere tutto finito. Inoltre, tutta una serie di presunti dispetti a distanza sembravano confermare la rottura definitiva di ogni rapporto tra i due. Eppure, tra tutte queste brutte notizie, proprio in questi giorni potrebbe essersi riaccesa una luce, una piccola speranza per chi ancora crede in un ritorno.

Una frase pronunciata in un momento delicato, parole cariche di sentimento e di affetto potrebbero riportare alla luce un bene, un amore in realtà mai sopito e permettere al Principe Harry di ritrovare una parte molto importante della sua famiglia e della sua vita.

Un gesto inaspettato

I sudditi hanno sempre visto il Principe Harry e suo fratello William molto uniti. I due sono apparsi spesso in pubblico ed anche con Kate Middleton sono sempre parsi in grande sintonia. Un legame che si è rotto nel corso degli ultimi anni e per molti tutto è cambiato con l’arrivo della Markle. Non a caso Harry ha lasciato Londra e la sua famiglia pochi anni dopo il loro matrimonio.

Per anni si è parlato di una distanza enorme tra i fratelli ma di recente William ha parlato proprio del fratello minore: “Mia madre portò Harry e me al The Passage. All’epoca dovevo avere circa 11 anni o forse addirittura 10. Non ero mai stato in precedenza in un posto simile, ero un pò ansioso. Mamma ci fece sentire rilassati, ridendo e scherzando con tutti”. Da tempo l’erede al trono non parlava di Harry e questo ricordo portato alla luce in questo modo potrebbe essere una timida apertura ad un loro ritorno come fratelli a Londra.