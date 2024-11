Bonus 2024, problemi con l’accredito: la comunicazione è arrivata a tutti | Di’ addio ai tuoi risparmi

La digitalizzazione ha rivoluzionato il rapporto tra i cittadini e le istituzioni, infatti non è più necessario fare file interminabili agli sportelli per accedere ai servizi pubblici, in quanto oggi tutto è a portata di clic, grazie ad app e portali ufficiali.

Dal controllo del proprio ISEE alla richiesta di agevolazioni come i bonus statali, ogni operazione può essere gestita comodamente da casa, con pochi passaggi sullo smartphone o sul computer.

Ma come ogni medaglia, anche questa ha il suo rovescio, infatti se da un lato la tecnologia semplifica la vita, dall’altro espone gli utenti a nuovi rischi.

In particolare, l’aumento delle comunicazioni digitali ha aperto la strada a truffatori sempre più abili, pronti a sfruttare ogni occasione per colpire i meno esperti.

Un fenomeno che sta prendendo piede è quello delle false comunicazioni legate ai bonus statali. E l’ultimo esempio riguarda proprio il Bonus 2024.

Messaggi sospetti in arrivo ai cittadini

Negli ultimi giorni, molti cittadini stanno ricevendo un SMS che a prima vista sembra del tutto normale: “Non riusciamo a contattarla in merito al Bonus 2024. Per favore, richiami il numero…”. In alcuni casi, il messaggio include anche il nome di un presunto operatore, solitamente “Sara”, per rendere il tutto più credibile.

Tuttavia, dietro queste parole apparentemente innocue si nasconde un tentativo di truffa, poiché il numero indicato nel messaggio, spesso con prefisso estero o non riconoscibile, è progettato per ingannare chi è alla ricerca di informazioni sul Bonus 2024. Una volta richiamato, il destinatario viene indotto a fornire dati personali o, peggio ancora, a effettuare pagamenti.

Cosa si rischia e come difendersi

Il rischio principale è quello di fornire informazioni sensibili, come il codice fiscale o i dettagli bancari, che possono essere utilizzati per compiere frodi. In alcuni casi, i truffatori cercano addirittura di convincere le vittime a trasferire denaro per “sbloccare” l’erogazione del bonus. Le segnalazioni si stanno moltiplicando, e molte amministrazioni comunali hanno già lanciato l’allarme attraverso i canali ufficiali. I Comuni stanno invitando i cittadini a ignorare questi messaggi e a cancellarli immediatamente.

Per difendersi da queste truffe, il primo passo è non farsi prendere dal panico, non rispondere e non richiamare il numero indicato. I numeri con prefissi strani o messaggi con errori grammaticali sono spesso segnali di una truffa. La prudenza non è mai troppa e, prima di rischiare di perdere i propri risparmi, è meglio essere attenti e prendersi qualche minuto per verificare questi dettagli.