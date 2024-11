Lo hanno pagato per farlo: ex concorrente di Temptation Island denuncia tutti | La verità dietro le sue decisioni

Temptation Island continua a far discutere e questo a causa delle dichiarazioni di un ex protagonista: la denuncia shock.

Prendere parte ad un format come Temptation Island ti permette di avere una certa notorietà che però deve essere ben gestita o rischia di avere delle conseguenze negative.

Ne sa qualcosa un noto ex protagonista del reality che da diversi anni vive grazie alla popolarità conquistata proprio nel corso del programma.

Negli ultimi anni però questo successo ha portato a delle conseguenze anche per quanto riguarda il suo fisico ed in merito il diretto interessato ha deciso di fare una vera e propria denuncia in diretta.

Una denuncia shock

Spesso la popolarità conquistata in diversi programmi televisivi porta ad una duplice conseguenza. Se da un lato ti permette di lavorare e di guadagnare bene, dall’altro si è sempre sotto analisi da parte del vasto pubblico di utenti social. Spesso si finisce nel mirino degli haters e questo è quanto accaduto ad un noto ex protagonista di Temptation Island. Nel suo caso a far discutere sono stati però gli interventi estetici.

L’ex protagonista del reality, ed anche ex partecipante de La Pupa ed il Secchione, è finito al centro della bufera per l’ennesimo intervento estetico a cui si è sottoposto. Un intervento ritenuto da molti estremo e lo stesso protagonista ha parlato di conseguenze anche pesanti da gestire. Di recente però ha deciso di fare un’altra incredibile ammissione in quanto ha rivelato di essere stato pagato per farlo.

La verità sugli interventi estetici

Ospite di un recente appuntamento con Pomeriggio 5, in tema di chirurgia estetica ha deciso di dire la sua anche Francesco Chiofalo. Questi si è sottoposto negli ultimi anni a tutta una serie di interventi e l’ultimo in ordine di tempo riguarda il colore dei suoi occhi. Come riportato da Leggo, incalzato dagli ospiti in studio ha rivelato: “Le agenzie hanno pagato gli interventi. Io sono un pò vittima del sistema che parte dal mondo della moda e dei fotomodelli”.

Secondo le stime fatte dallo stesso influencer, i suoi interventi sono quindi costati alle agenzie circa 100 mila euro in totale. Una cifra non indifferente che ha però trasformato Chiofalo che ha anche ammesso di chiedersi spesso come sarebbe senza tutti questi ritocchi. Le sue parole hanno diviso lo studio e l’opinione pubblica. C’è chi crede alla sua versione e chi invece si aspettava da Chiofalo una piena confessione in merito a come si vedeva davvero prima degli interventi.