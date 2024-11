“Le manco e piange”: momento difficile per una concorrente di Ballando con le Stelle | Si teme per il suo futuro nello show

Una concorrente di Ballando con le Stelle sta vivendo un momento molto difficile legato alla sua sfera personale.

Quando si sceglie di mettersi in gioco in un nuovo progetto di lavoro arriva il momento delle grandi soddisfazioni ma ci sono anche degli ostacoli da superare.

Ne sa senza dubbio qualcosa anche questa concorrente di Ballando con le Stelle che, dopo diverso tempo, è tornata sul piccolo schermo per mettersi in gioco in vesti particolari.

Per lei è stato un esordio al di sopra delle aspettative ed al momento è una delle preferite del pubblico. Allo stesso tempo però, in pochi lo sapevano, deve fare i conti con notizie non del tutto positive che arrivano da casa.

Un caso clamoroso a Ballando con le stelle

Per i volti noti della televisione non è sempre semplice mettersi in gioco. Per esempio, prendere parte ad un format televisivo come Ballando significa lavorare sodo. Ci sono infatti le coreografie da preparare in settimana e poi la diretta del sabato sera. Appuntamenti che spesso costringono i concorrenti a trasferte infine e soprattutto a trascorrere giorni interi lontani dai propri cari.

Ne sa qualcosa questa concorrente di Ballando che ha fatto il suo ritorno sul piccolo schermo conquistando tutti. Il suo nome risulta essere in cima alla lista delle papabili vincitrici del format di Milly Carlucci. Per questo motivo alcune sue ultime rivelazione fanno temere per il proseguo del suo percorso nello show.

Futuro in bilico per lei

Durante una recente intervista rilasciata al settimanale Chi, l’ex velina Federica Nargi ha fatto il punto su questa nuova esperienza televisiva. Una particolare esperienza che non si può certo definire semplice a causa della lontananza da casa e dalle sue bambine: “Conciliare gli impegni e la vita familiare non è mai semplice. Anche perché so che manco loro da morire, dopo un mese e mezzo iniziano a chiedere di me. Soprattutto la più piccola, Beatrice. A scuola piange, le manco“.

In molti si sono quindi chiesti se la showgirl lascerà il format ad un certo punto ma la stessa Nargi ha spiegato: “Ho cercato di farle capire che mamma lavora. Spero che questa esperienza serva alle mie figlie per imparare che, nella vita, se vuoi realizzare un sogno, devi crederci e lavorare”. La Nargi non sembra quindi intenzionata a lasciare Ballando, anche perché dalla sua ha il marito Alessandro Matri e tutta la famiglia a Milano con le bambine. Un pericolo quindi, almeno per il momento, scongiurato.