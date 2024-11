Loredana Lecciso, l’abito bianco e il matrimonio in grande stile celebrato in Kenya: un vero e proprio sogno che si realizza

Abito bianco e matrimonio da favola in Kenya: un giorno molto speciale anche per la showgirl Loredana Lecciso.

Convolare a nozze è un sogno per molti così come organizzare una festa in grande stile in qualche location da sogno. Questo è quanto accaduto di recente anche per una nota famiglia dello spettacolo.

Tra i protagonisti di questa storia anche la showgirl Loredana Lecciso, da anni legata sentimentalmente al cantante Al Bano. Una storia particolare la loro che però non ha mai vissuto l’emozione di un matrimonio.

Proprio in queste ore però la Lecciso si è ritrovata a vivere un momento davvero speciale in tal senso ma vediamo cosa è accaduto davvero.

Un matrimonio per Loredana Lecciso

Nel corso di tutta una serie di recenti interviste, sia la Lecciso che Al Bano hanno spesso parlato del loro matrimonio mancato. In particolare la showgirl ha ammesso di aver ricevuto la proposta ma di non aver mai poi fatto questo grande passo per due motivi ben precisi. Il primo legato alla scaramanzia in quanto i due stanno bene così e non vogliono sfidare la sorte. Inoltre, Loredana si sente in realtà sposata con il cantante ma mentalmente e quindi un amore ancora più forte.

Nonostante queste premesse, un matrimonio di recente è stato celebrato in realtà e anche la Lecciso è stata una delle protagoniste. Un matrimonio in piena regola ossia con tanto di abito bianco, location da sogno e pranzo ricco dopo il rito. Ma chi si è sposato davvero? Vediamo cosa raccontano i social.

Una grande emozione per Loredana

Come mostrano le immagini pubblicate dagli invitati sui social, in questi giorni si è celebrato il terzo matrimonio della prima figlia della Lecciso ossia Brigitta Cazzato, nata dall’unione della showgirl con Fabio Cazzato. La figlia di Loredana ha sposato per la terza volta il marito Yan Goby ma se le prime due volte hanno organizzato un rito in famiglia, questa volta la festa ha coinvolto anche i loro amici.

Il tutto è andato in scena in Kenya, dove la coppia vive e lavora. Prima il rito in riva al mare con Brigitte accompagnata all’altare dal padre e poi il ricevimento in un resort di lusso di cui è amministratore proprio Yan Goby. Ricordiamo essere questo il terzo matrimonio per la coppia dopo il primo a Lecce con rito civile ed il secondo religioso in Kenya.