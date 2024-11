Rai 2, dopo settimane di silenzio finalmente la verità: il conduttore esce allo scoperto e lascia senza parole tutti

Il conduttore e volto di Rai 2 ha parlato di un recente disastro andato in onda in prima serata: cosa ne pensa davvero.

Come accade dietro le quinte di tanti format, anche in Rai adesso c’è una piccola polemica che i vertici sono chiamati a dover gestire.

Questa volta hanno fatto particolare rumore le dichiarazioni di un conduttore della rete che ha parlato del recente disastro che ha fatto registrare proprio il suo format.

Numeri che hanno costretto la rete a prendere una drastica decisione ma questa scelta non ha colpito in nessun modo il padrone di casa del format. Questi infatti si è detto d’accordo con la decisione e non solo perché ha anche criticato il suo stesso programma.

Rai 2 in stato di agitazione

Ci sono esperimenti che portano a risultati soddisfacenti e poi format televisivi che, nonostante l’entusiasmo degli autori, non sono in grado di raggiungere gli obiettivi sperati. In alcuni casi è difficile fare una previsione mentre in altri il disastro sembra essere già annunciato. Questo è quanto accaduto di recente ad un format in onda in prima serata su Rai 2, un reality che non ha subito convinto tutti.

Già prima della messa in onda questo format sembrava convincere poco sia il pubblico, sia gli addetti ai lavori. Questo a causa della particolare somiglianza con un altro programma ma di casa Mediaset. I risultati raggiunti hanno confermato questa sensazione ma a quanto pare anche lo stesso conduttore non era entusiasta di questo nuovo lancio.

La Rai trema: critiche anche dal conduttore

Ospite di una recente puntata del programma radiofonico di Rai Radio 1 “Un giorno da pecora”, il conduttore Luca Barbareschi ha parlato della decisione della Rai di chiudere il suo format “Se mi lasci non vale”. Il reality, a tratti simile al format Temptation Island, è stato un vero flop e chiuso, per bassi ascolti, dopo sole due puntate. Come riportato da Leggo, lo stesso padrone di casa ha sottolineato: “Se sono dispiaciuto per la chiusura anticipata del programma? No, perché non mi piaceva, non ero contento“.

Il conduttore ha parlato del suo ruolo nel format: “Io facevo solo una piccola cosa, delle piccole narrazioni, ero un conduttore sui generis perché io in realtà stavo in una regia e chiacchieravo. Non è il mio, non è quello che piace fare a me“. Un esperimento quindi non riuscito, un disastro sotto tutti i punti di vista. La rete adesso sembra decisa a mandare in onda solo una puntata per rivelare al pubblico come sono andate le cose per le coppie.