Scandalo Uomini e Donne, i due hanno preso in giro tutti: beccati in atteggiamenti intimi fuori dallo studio

Un nuovo scandalo rischia di travolgere due protagonisti del format Uomini e Donne: beccati insieme fuori dallo studio.

Da diversi anni, i protagonisti di Uomini e Donne sono ormai sotto la lente di ingrandimento perché in molti vengono spesso accusati di essere solo alla ricerca di visibilità.

Prendere parte al format permette infatti loro di guadagnare soldi in più sui social ed anche con qualche serata in giro per l’Italia.

Proprio durante una serata è accaduto però qualcosa di inaspettato e con protagonisti ben due attuali partecipanti al dating show. I due sono stati beccati insieme ed in atteggiamenti intimi fuori dallo studio ma vediamo cosa è accaduto.

Uomini e Donne, qualcosa di scandaloso

Prendere parte ad un format come Uomini e Donne permette di avere una certa popolarità. Questo però si traduce in una totale mancanza di privacy anche quando le telecamere del programma si spengono. Spesso i tronisti, i corteggiatori ma anche le dame e i cavalieri conquistano un certo seguito e quando sono in giro vengono spesso notati dal grande pubblico di appassionati.

Spesso poi gli stessi spettatori inviano le loro segnalazioni agli esperti di gossip che a loro volta rendono noti i dettagli su quanto accade a questi volti della televisione. Proprio in tal senso è arrivato un colpo di scena in queste ore perché due protagonisti del format hanno organizzato una serata e sono stati beccati insieme con altre donne.

La clamorosa segnalazione

Il profilo Instagram “Lollo Magazine” ha riportato il messaggio ricevuto in privato da una utente affezionata al noto programma di Maria De Filippi. Nella segnalazione in questione si legge: “Segnalo Mario Cusitore ieri sera al locale Tyler a Ponte Milvio (con il tronista Alessio) in compagnia di due ragazze, di cui una bionda molto giovane che accarezzava ovunque e teneva molto vicino con atteggiamenti sicuramente non proprio amicali (tipo un bacetto sul sedere)”.

A quanto pare il cavaliere ed il tronista erano insieme in un noto locale ed in compagnia di altre ragazze. Se su Alessio non sembrano esserci dettagli in grado di mettere in discussione la sua posizione, diverso il discorso per Mario. Il cavaliere potrebbe avere una frequentazione fuori dal programma, confermata anche da altre precedenti segnalazioni. Una storia che potrebbe essere approfondita dalla stessa redazione nel corso delle prossime registrazioni. Se confermata, questa storia potrebbe portare alla cacciata definitiva di Cusitore dal programma.