Urla e pugni al Grande Fratello: uno dei concorrenti ha perso il controllo | Le telecamere hanno ripreso tutta la scena

Ore turbolenti nella casa del Grande Fratello a causa dello scoppio di ira da parte di uno dei concorrenti: l’episodio shock.

Come sempre nella casa del Grande Fratello il clima resta teso non solo durante la messa in onda della puntata in prima serata ma anche subito dopo.

Una volta terminata la diretta per i concorrenti arriva il momento di analizzare con calma quanto visto tra clip e confronti. Tutto questo spesso scalda gli animi e alimenta anche quelle rivalità che sembravano sopite.

Questo è quanto accaduto anche subito dopo l’ultima puntata in diretta ma le immagini andate in onda hanno scatenato la furia del pubblico ma vediamo quanto accaduto.

Episodio shock al Grande Fratello

Le rivalità nella casa più spiata d’Italia non mancano mai. Spesso per strategia o per grandi delusioni, coloro che sembravano essere amici o comunque vicini, finiscono per divenire dei veri e propri nemici. Questo scatena una sorta di effetto domino e spesso ci si ritrova a discutere, soprattutto subito dopo la puntata. E questo è accaduto anche dopo l’ultimo appuntamento andato in onda.

Questa volta però le immagini fanno discutere in quanto gli utenti social hanno messo in evidenza un atteggiamento in particolare. Durante una discussione, uno dei concorrenti ha infatti del tutto perso il controllo ed ha assunto alcuni comportamenti ritenuti eccessivi. Secondo il pubblico si tratta di un gravissimo modo di fare e il concorrente in questione adesso andrebbe squalificato.

Lite furiosa in casa

Subito dopo la puntata andata in onda in prima serata, Lorenzo Spolverato è stato protagonista di un doppio confronto, prima con Helena Prestess e poi con MariaVittoria. Il gieffino si è scatenato contro le due compagne di gioco ed ha perso il controllo. Lo confermano le immagini ma anche il commento di alcuni utenti social: “Ma stiamo scherzando? Ma vogliamo intervenire? Questo sbatte i pugni sul tavolo e le corre incontro in quella maniera? Ma chi sei? Qualcuno lo fa calmare?”.

MA QUESTO È UN PAZZO RAGAZZI MA STIAMO SCHERZANDO??? MA VOGLIAMO INTERVENIRE DIO SANTO? QUESTO PAZZO SBATTE I PUGNI AL TAVOLO E LE CORRE INCONTRO URLANDO IN QUELLA MANIERA? MA CHI SEI? MA QUALCUNO LO FA CALMARE?#grandefratello #tommavi #heleners pic.twitter.com/ui3As6Yh5c — scorpio dump🦂 (@ginevraantonino) November 5, 2024

Non un commento isolato in quanto qualcuno ha anche chiesto un serio provvedimento: “Sbatte i pugni sul tavolo e le corre incontro urlando in quella maniera e non è la prima volta che ha questi atteggiamenti. Altri anni uno così aggressivo sarebbe stato stato squalificato mentre quest’anno lo premiano”. Secondo il pubblico quindi gli autori dovrebbero intervenire con una squalifica. Non è ancora dato sapere se ci saranno provvedimenti in tal senso ma, come accaduto in passato, Signorini potrebbe ammonire in diretta il concorrente in questione.