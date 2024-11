Scoperto un auricolare nascosto: nuova feroce polemica contro Mediaset | Nei guai gli autori del noto reality

I vertici Mediaset sono al centro di una nuova bufera dopo la scoperta di un auricolare nascosto: cosa sta succedendo.

Le polemiche dietro le quinte dei format televisivi ormai non mancano mai e così anche per le varie reti televisive. Quanto accaduto a Mediaset in questi giorni rischia però di rivelarsi un caso clamoroso.

Tutto questo a causa di una particolare scoperta portata alla luce dagli addetti ai lavori e che riguarda un auricolare che tutti credevano essere ben nascosto.

Una scoperta legata ad un reality amatissimo, di punta per la rete e per questo la spiegazione non ha fatto altro che aumentare il caos ma vediamo quanto è accaduto.

Mediaset nel caos: pensavano di imbrogliare tutti

In casa Mediaset le polemiche sono ormai all’ordine del giorno sia per quanto accade dietro le quinte, sia per quanto succede durante la messa in onda dei vari format. Nella maggior parte dei casi sono i reality a scatenare l’opinione pubblica con commenti anche molto duri. E proprio un noto reality è in queste ore finito al centro della polemica per una scoperta del tutto inaspettata.

Ad alzare un primo polverone è stato il giornalista Giuseppe Candela che ha segnalato la presenza di un auricolare ben nascosto. In merito ha sottolineato: “Un autore l’ha telecomandata a distanza con una pioggia di suggerimenti”. Una grave accusa ma a chi è rivolta? Si tratta della nota conduttrice di un reality molto importante ma vediamo cosa hanno dichiarato in merito.

Le scuse non bastano

La grave accusa è arrivata nei giorni scorsi ai danni di Diletta Leotta, padrona di casa della nuova edizione de La Talpa. Accusa a cui la conduttrice ha deciso di rispondere tramite un’intervista al Corriere della Sera: “L’auricolare è fondamentale in diretta, non sai chi sono gli ospiti che arrivano, ti avvisano in anticipo su quello che sta per succedere, aiuta a mantenere il ritmo serrato. Lo usano in quasi tutti i programmi, come il gobbo”.

La conduttrice non ha quindi negato la presenza dell’auricolare ma ha spiegato il motivo dietro questa scelta. Parole che Candela ha trattato con estrema ironia: “Figuraccia di Diletta Leotta che va a sbattere sul Corriere della Sera […] Ma è lei a confermare la notizia di Dagospia: “A La Talpa l’auricolare è utile”. Secondo il giornalista quindi la spiegazione della Leotta non serve a colmare la polemica ed anzi queste parole sembrano solo confermare le sue difficoltà nel ruolo di conduttrice di un reality.