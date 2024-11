Caro bollette, niente sorprese con lo sconto da 200 euro: chi rispetta questi requisiti lo ottiene in automatico

Negli ultimi anni, le bollette hanno subito un’impennata di costi, mettendo sotto pressione molte famiglie italiane. Lo Stato però, ha messo a disposizione nuovamente un aiuto molo importante.

A causa dell’instabilità geopolitica e dell’inflazione, i costi delle bollette sono aumentati molto, mettendo in difficoltà tante famiglie italiane che già prima vivevano con un’entrata insufficiente per vivere in condizioni dignitose.

Non si tratta solo dei costi per luce, gas e acqua, ma anche dei rincari su molti beni di prima necessità, che rendono sempre più difficile gestire le spese quotidiane.

Lo Stato da sempre interviene con bonus pensati per aiutare chi è in difficoltà economica, basandosi o sul reddito complessivo o sull’ISEE del nucleo familiare.

Tra questi, il “bonus bollette” è uno degli incentivi più apprezzati, diventando ormai una misura importante per alleggerire le spese energetiche delle famiglie a basso reddito.

Legge di Bilancio 2025, grandi novità per le famiglie

All’interno della legge di bilancio, il governo ha previsto la proroga del bonus bollette per il 2025, pensato per dare un supporto diretto e immediato alle famiglie in difficoltà economica.

Questo sconto è stato confermato dal governo Meloni, che intende proseguire su questa linea anche per il prossimo anno, in modo da offrire continuità agli aiuti rivolti alle famiglie a basso reddito.

Come funziona il Bonus?

Uno dei principali vantaggi di questo bonus è che non ha bisogno di alcuna domanda, poiché è sufficiente la Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) per ottenere l’attestazione ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente) e, se si rientra nei requisiti, il bonus viene applicato automaticamente. Per ottenere il bonus, è necessario che il nucleo familiare abbia un ISEE inferiore a 9.530 euro annui. Per chi ha almeno quattro figli a carico il limite di reddito si alza a 20.000 euro annui.

Gli importi dello sconto variano in base al numero di persone del nucleo familiare: una famiglia di uno o due componenti, per esempio, avrà diritto a uno sconto di 128 euro sulla bolletta elettrica, mentre per nuclei da tre o quattro persone, l’importo sale a 151 euro. Lo sconto viene applicato a scelta su una delle bollette, differenziandolo quindi in 3 bonus:

Bonus luce: sconto applicato sulla fornitura elettrica, con importi che variano in base alla dimensione del nucleo familiare.

Bonus gas: per il risparmio sulle forniture di gas naturale.

Bonus idrico: per agevolare le spese legate al consumo di acqua potabile.