Temptation Island, ex coppia di nuovo insieme dopo l’ultimo confronto: il protagonista rompe il silenzio ed ammette tutto

Un ex protagonista di Temptation Island ha chiarito la sua attuale situazione sentimentale e l’eventuale ritorno con la ex.

Una volta spente le telecamere, al pubblico non resta che affidarsi ai social per scoprire se la vita degli ex protagonisti di Temptation Island è cambiata dopo il reality.

In questo caso sono molti quelli che attendono di scoprire se dopo l’ultimo falò di confronto qualcosa è cambiato tra gli ex protagonisti, soprattutto se hanno scelto di lasciare il format da separati.

In alcuni casi si è registrato infatti un clamoroso ritorno di fiamma o si formulano nuove ipotesi ed in merito un ex protagonista ha deciso di chiarire una volta per tutte la sua posizione.

Di nuovo insieme dopo il falò

Quante volte le coppie hanno lasciato Temptation Island da separati salvo poi tornare insieme una volta tornati alla normalità? Non è un risvolto insolito. Basti pensare a Mirko e Perla che hanno fatto ancora coppia dopo aver discusso dei loro problemi durante il Grande Fratello. Altri ritorni invece sono stati ufficializzati dopo alcuni confronti andati in scena in privato.

Questa ultima ipotesi ha per diversi giorni infiammato i social perché secondo alcune indiscrezioni una coppia che si era detta addio al falò sembrava poter essere tornata insieme. Voci che sono divenute sempre più insistenti e per questo uno dei protagonisti della coppia è intervenuto per rivelare come stanno davvero le cose.

La verità sul dopo Temptation

Durante il falò di confronto si sono lasciati e poi lui ha intrapreso una conoscenza con la tentatrice. Stiamo parlando di Mirco e Giulia che si sono quindi detti addio, confermandolo anche nello studio di Uomini e Donne. Alcuni spettatori hanno però sperato nel colpo di scena che però non è arrivato e lo ha confermato proprio Mirco sui social: “Per il bene di entrambi è definitivamente chiusa. Era arrivato dopo 9 anni il momento di aprire gli occhi sulla realtà. Voglio molto bene a Giulia per gli anni che abbiamo passato insieme”.

Il ragazzo ha poi chiosato con un secco: “L’amore di cui ho parlato al falò si riferiva ad un legame naturale per gli anni passati insieme“. Mirco continua a portare avanti quindi la sua storia con la tentatrice Alessia mentre Giulia sembrerebbe essere impegnata in una nuova frequentazione con un ragazzo della sua zona. Stando quindi a queste dichiarazioni, la storia tra i due può considerarsi definitivamente chiusa e solo un colpo di scena clamoroso potrebbe cambiare questa situazione.