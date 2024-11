“Tu, il diavolo…”: Javier Martinez, l’ultima accusa è davvero pesante | Volto noto pronto anche ad entrare in Casa per difenderlo

Un volto noto è sceso in campo per prendere le difese di Javier Martinez e potrebbe entrare anche in Casa per un confronto.

Gli ultimi giorni nella Casa del Grande Fratello si sono rivelati essere movimentati per Javier. Il giovane ha infatti visto Shaila Gatta dichiararsi a Lorenzo Spolverato in Spagna e non solo.

Comportamenti e parole che hanno colpito il pallavolista ed ex corteggiatore in quanto questi aveva stretto un legame con Shaila che pensava essere speciale.

Questo ha innescato tutta una serie di conseguenze con i due che adesso si punzecchiano a distanza e confrontandosi con tutti gli altri inquilini.

Proprio alcune parole di Shaila hanno scatenato i social e non solo perché un volto noto è sceso in campo per difendere Javier e sembrerebbe essere pronta anche per un eventuale ingresso in casa.

Parole shock contro Javier

In Casa il clima è particolarmente teso e con il passare dei giorni si creano schieramenti sempre più forti tra chi difende Javier e chi si è schierato dalla parte di Shaila. Il pubblico e gli utenti dei social non fanno eccezione ed infatti ogni giorno si scambiano opinioni su quello che accade davanti alle telecamere.

Ad aver attirato l’attenzione sono state però alcune parole dell’ex velina che parlando di Javier ha sottolineato: “Un diavolo. Ma che ha dentro? Il diavolo! Pensa se fossimo stati insieme, che paura. Mi fanno paura queste persone”. Il pubblico non ha preso bene tali dichiarazioni ed anche una grande amica del gieffino ha deciso di dire la sua.

In difesa di Javier

In questi giorni continua a far rumore la risposta che Jessica Notaro ha deciso di dare alle parole di Shaila: “Cara Shaila. Ho sperato fino all’ultimo di non dover intervenire. Ma ora mi hai veramente stancata. È delle persone come te che la gente deve avere paura. Non di Javier. Se tu fossi stata veramente vittima dei peggio maltrattamenti da parte degli uomini ti assicuro che non parleresti così. Tu non sai nemmeno che faccia abbia il diavolo. Se vuoi, te lo racconto io“.

Una netta presa di posizione quella della Notaro che nel suo passato ha una storia privata molto pesante in tal senso. Una storia che però adesso rischia di non finire qui perché queste parole potrebbero arrivare a Shaila e non solo. L’ultima frase della Notaro potrebbe essere infatti una piccola anticipazione di quello che accadrà in quanto la donna potrebbe entrare in casa per un faccia a faccia con l’ex velina.