Era seduta sulle sue gambe: Michelle Hunziker messa di nuovo da parte | Il suo ex ha trovato già un nuovo amore

Altro che gran ritorno insieme: la conduttrice Michelle Hunziker messa di nuovo da parte dal suo ex dopo aver conosciuto lei.

Michelle Hunziker, nonostante le tante delusioni d’amore che la vita le ha riservato, ha voglia di innamorarsi di nuovo. Lo ha rivelato la diretta interessata nel corso di una recente intervista, durante la quale ha anche ammesso di volere un uomo come suo genero Goffredo.

Parole che hanno subito infiammato il gossip in quanto tutti si sono messi alla ricerca dell’uomo perfetto per lei che al momento però sembrerebbe essere ancora single.

Un risvolto amaro visto che molti sono ogni volta gli uomini che le vengono accostati e l’ultimo, in ordine di tempo, è un ex che però sembrerebbe essersi già rifatto una vita.

Nuova delusione per Michelle Hunziker

Nella vita privata di Michelle sono due i legami che possiamo definire come quelli più importanti. Prima il matrimonio con il cantante Eros Ramazzotti e con cui ha avuto la sua primogenita, Aurora. Dopo il loro divorzio ed una serie di delusioni, nella vita della conduttrice ha fatto il suo arrivo Tomaso Trussardi. Dal loro legame sono poi nate due bambine, Sole e Celeste.

Due storie finite quindi male ma che non hanno fermato la conduttrice dal cercare un nuovo amore. Eppure qualcuno continua a sperare in un ritorno di fiamma con l’ex. La conduttrice ha mantenuto un bellissimo rapporto con l’ex marito e spesso si è parlato di un loro ritorno visto il feeling particolare che dimostrano di avere quando sono in pubblico. Una possibilità a cui qualcuno aveva pensato già qualche settimana fa ma proprio l’ex della Hunziker sembrerebbe aver trovato l’amore.

Un nuovo amore per lui

Alcune settimane fa è arrivato l’annuncio ufficiale in merito alla fine della storia d’amore tra il cantante Eros Ramazzotti e la sua fidanzata Dalila. I due stavano insieme già da diverso tempo ma a quanto pare la storia non ha funzionato. Tutti a quel punto speravano di vedere Eros tornare da Michelle ed invece il cantante sembrerebbe aver trovato un nuovo amore in Natalia Angelini.

Come rivelato da libero.it, l’ex tronista era presente alla festa organizzata per i 61 anni dell’attore e non solo. I due compaiono insieme in diverse foto e una è stata pubblicata dalla stessa Natalia. In uno scatto si vedono i due abbracciati mentre in una seconda foto c’è lei seduta sulle sue gambe e l’hastag amore. Secondo il noto portale questi sembrerebbero essere tutti degli indizi che sembrano annunciare la nascita di un nuovo amore.